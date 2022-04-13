罗安达新国际机场。项目方供图

人民网约翰内斯堡4月12日电 （记者邹松）4月9日，安哥拉总统洛伦索对罗安达新国际机场项目进行了访问视察。该项目由中国工商银行及中信银行融资，中国出口信用保险公司承保，工程公司承建。安哥拉交通部长、经济协调国务部长、公共工程与国土规划部长（建设部长）、能源水利部长、国土行政国家改革部长、文化旅游环境部长、司法人权部长、总检察长、罗安达省长等多位政府要员随访。罗安达新国际机场建设运营相关人员陪同访问。

洛伦索总统召集到场政府要员在新机场项目指挥部举行闭门会议，随后观看了罗安达新国际机场宣传视频，听取了交通部长及GONAIL协调员对项目进展情况的汇报，并视察了航站楼、飞行区、中央站坪等重点工程项目。洛伦索总统向给予项目融资支持的中国出口信用保险公司、中国工商银行及中信银行表达感谢，对项目承包商中国航空技术国际工程有限公司付出的努力给予肯定，对项目建设进度和工程质量表示满意，并对新机场项目下一步建设工作提出了新的要求。

交通部长随后接受媒体采访时表示，新机场项目建设克服了疫情等客观因素的影响，新机场计划在2022年6月底进行第一架飞机的临时起降，开启新机场取证程序，并将按计划完工。当被问到新老机场如何共处时，交通部长回答说，基于安哥拉民航后续发展，不排除实行双机场运营的可能，新机场将主要用于接收商务航班。

洛伦索总统本次对罗安达新国际机场项目的视察，是继2017年10月28日上任之初访问之后的第二次到访。安哥拉政府对罗安达新国际机场项目建设工作高度重视，对新机场工程早日完工、投入运营充满期待。

新机场投入运营后，将为罗安达地区新增就业岗位，助力安哥拉与非洲及世界其他地区的联通，带动临空产业，为安哥拉民众带来多元化生活体验。

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