新华社德黑兰4月12日电（记者高文成 王守宝）伊朗最高领袖哈梅内伊12日说，伊朗谈判团队在伊朗核问题全面协议相关方谈判中一直在抵制并将继续抵制对伊朗的“过分要求”。

根据哈梅内伊网站12日发布的消息，哈梅内伊当天在会见伊朗政府官员时对伊朗谈判团队在伊核谈判中的表现表示满意。他说，谈判进展顺利，伊朗谈判团队一直在抵制并将继续抵制对伊朗的“过分要求”。美国违背在伊核协议中的承诺，现在陷入“违背承诺的困境”，走进“死胡同”。伊朗不存在这种情况。

哈梅内伊还要求伊朗官员不要将工作计划与谈判结果挂钩。无论谈判结果是积极还是消极的，都不应妨碍处理国家事务。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行该协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布相关谈判暂停。

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