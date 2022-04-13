新华社纽约4月12日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京12日表示，俄罗斯和白俄罗斯将加强一体化进程，以应对西方制裁。世界银行同日宣布，准备向乌克兰提供15亿美元的资金援助。

——在俄罗斯宇航日之际，普京和白俄罗斯总统卢卡申科12日前往俄远东地区的东方航天发射场并举行会谈。普京在会谈后举行的联合记者会上说，乌克兰当局背离了在土耳其伊斯坦布尔谈判的成果，使局面陷入了死胡同。白俄罗斯是俄乌进一步谈判的合适平台。他说，在西方全面制裁的压力下，俄白要加强一体化进程，共同应对阻碍两国发展或人为将两国与全球经济隔离开来的任何企图。卢卡申科说，美国怂恿乌克兰、波兰和波罗的海三国对抗白俄罗斯，在俄罗斯对乌克兰的特别军事行动中，白俄罗斯需要做的是不允许任何人“向俄罗斯背后开枪”。

——世界银行行长马尔帕斯12日在波兰宣布，世行准备向乌克兰提供15亿美元的资金援助，以支持乌政府提供基础服务，并在时机成熟时帮助乌克兰重建。马尔帕斯说，世行正在分析乌俄冲突对全球的影响，并准备应对危机，重点为发展中国家提供支持。

——乌克兰谈判代表团团长、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚12日在社交媒体发文说，乌俄双方关于乌克兰安全保障协议的线上谈判仍在进行。乌方对双方在伊斯坦布尔谈判时达成的重要共识没有改变立场，但乌方不会考虑“伊斯坦布尔公报”中未包含的所有其他问题，这可能导致对当前谈判进程状态产生误解。

——俄国防部发言人科纳申科夫12日通报说，俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌军130架固定翼飞机、99架直升机、244套防空导弹系统、445架无人机、2153辆坦克及装甲车辆、241台多管火箭炮、924门野战火炮和迫击炮、2063辆特种军用车辆。

——非洲联盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒11日在社交媒体发文说，他当天与乌克兰总统泽连斯基通电话，双方讨论了乌俄冲突对全球经济的影响，以及通过对话、谈判解决冲突的必要性。

——乌克兰国家边防局发言人杰姆琴科12日在记者会上说，乌方已在乌克兰与摩尔多瓦边境尤其是德涅斯特河沿岸地区，以及乌克兰与白俄罗斯边境地区加强安全措施，以应对可能出现的局势升级。杰姆琴科说，目前每天约有2.5万至3万名乌克兰公民返回，近期愿意返回乌克兰的妇女、儿童和老人人数在增加。基辅州州长帕夫柳克12日说，为尽快恢复当地和平生活，让人们能够重返家园，基辅州将分两个阶段修复关键性基础设施，第一阶段预计于4月完成，第二阶段预计在5月底前完成。（参与记者：李东旭、李铭、陈畅、陈琛、张章、王子正）

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