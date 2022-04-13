本报记者 刘玲玲

在法国巴黎近日举办的法国社区社会行动中心联盟会议上，一个面向老年人及脆弱群体的社交系统引人关注。该系统由一个协调应用程序和呼叫中心组成，与法国已有的互助社交网络“在一起”相关联。专业护理团队在接到电话后，系统会通知附近的志愿者或邻居，为求助老人提供救助。开发该系统的企业相关负责人查尔斯·伯杜戈表示，系统可以将一个地区的老年人通过数字技术联结起来，缓解护理人员人手不足的压力，“这充分发挥了数字技术在养老产业中的作用，避免老年人与社会脱节。”

法国国家统计和经济研究所的数据显示，法国总人口在2020年已超过6700万，其中65岁以上人口占20.5%。预计到2030年，60岁以上人口将达到2000万。面对人口老龄化带来的负面影响，法国持续推动智慧养老产业的发展，拓展数字技术在养老领域的应用，探索提升养老服务效率的新途径。

在法国，养老体系以居家为主、机构为辅。如何将数字技术更好应用于老人住所，为他们创造更加宜居的生活环境，是诸多养老服务企业发力的重点。例如，老年公寓监控系统、老人定位系统、全方位监控生命体征系统等，可以提供老年人的行动轨迹，并对其健康状况进行实时监测。在巴黎，一些家庭使用了针对老年人群体的远程协助解决方案，通过传感器监测老人身体状况。一旦老人发生危急情况，系统会向服务中心发送警报，服务中心将派人到现场进行救治。

当前，涉及老年人健康、服务、住房等领域的初创企业在法国不断涌现。一家初创公司通过远程视频会议方式，为老年人提供知识讲座、针对性体育训练等服务；另一家则为老年人推出步入式浴缸等创新产品，获得好评。

法国银发经济创新研究网络“银谷”总干事尼古拉·梅内认为，数字技术已成为降低家庭和地方政府成本的重要工具，其加速普及也让银发经济更具活力。远程医疗公司“健康和服务”总经理雷米·布维耶认为，数字技术将提高养老服务效率，实现社会资源的更充分利用，“法国已经建立较完善的养老服务体系，未来应继续鼓励技术产品供给，丰富智慧养老产品种类，让老年人真正享受到创新技术带来的便利。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)