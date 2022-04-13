本报华盛顿4月12日电 （记者李志伟）美国劳工部12日公布的数据显示，3月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1.2%，同比增长8.5%。同比涨幅创1981年12月以来最大值。

数据显示，3月美国CPI环比和同比增幅均较2月明显扩大，凸显美国通胀形势日益严峻。当月，受俄乌冲突、供应链中断等因素影响，能源价格、居住成本以及食品价格均明显攀升。

数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.3%，涨幅较2月收窄0.2个百分点；同比涨幅为6.5%，是1982年8月以来最高值。

具体来看，国际油价飙升，当月美国能源价格环比增长11%，同比上涨32%。其中，汽油价格环比增长18.3%，同比剧增48%；燃料油价格环比上涨22.3%，同比飙升70.1%。食品价格环比增长1%，同比上涨8.8%，创1981年5月以来最大同比涨幅。占CPI比重约1/3的居住成本环比上涨0.5%，同比上涨5%，涨幅较2月有所扩大。

分析人士认为，考虑到疫情导致的供应链中断情况仍未好转以及美国消费者对旅游等服务需求增加，美国通胀水平不太可能在短期内回落至美联储设定的2%通胀目标。

与此同时，通胀将美国经济拖入衰退的风险正在积聚。经济学家预测，由于消费者因价格攀升而缩减支出，美国经济活动或出现萎缩。目前市场普遍预测美联储将在5月议息会议上加息50个基点。有经济学家警告，若美联储货币紧缩政策受高通胀影响而出现“矫枉过正”，也可能导致美国经济陷入衰退。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 16 版）

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