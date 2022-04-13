本报记者 谢亚宏

第二十三届莫斯塔尔博览会日前在波黑莫斯塔尔市闭幕。该博览会是巴尔干地区最重要的综合性展会之一，每年举办一次，因新冠肺炎疫情中断两年后于今年首次重启。莫斯塔尔博览会负责人达尔菲娜·博什尼亚克表示，此次展会参展人数和企业数量都超出预期，为地区经济复苏传递了信心和力量。

本届莫斯塔尔博览会会期5天，来自20个国家和地区的约750家企业、超过5万人参展。展会期间还举行了经济论坛、图书展和旅游展等众多配套活动。本届博览会有6家中国企业参展，集中展示了太阳能、风电和水电解决方案、5G通信设备、智能手机等高新技术和产品。

匈牙利是本届展会主宾国，共有40多家匈牙利企业参展。率团参展的匈牙利外长西雅尔多与波黑政府讨论了两国未来在各领域的合作前景。莫斯塔尔市市长马里奥·科尔迪奇表示，莫斯塔尔博览会已经成为地区一个重要经贸合作平台，汇集了全球的知名厂商、品牌和展品。

克罗地亚商会主席卢卡·布里洛维奇表示，线上展会无法取代线下活动，因此莫斯塔尔博览会重启对于地区经济发展非常重要。在地区供应链遭受挑战的当下，克罗地亚和地区各国都对加强合作非常感兴趣，展会提供了最佳平台。

本届博览会首次举办莫斯塔尔经济论坛，与会嘉宾就投资、跨境项目合作、高新技术发展等议题展开讨论。展会期间还举行了旅游和图书出版行业主题展，活动期间举行了文学征文比赛颁奖仪式和儿童狂欢节。展会上，波黑与克罗地亚地方政府联合举办了跨境旅游项目推介会，并邀请参观者通过虚拟现实技术体验当地风景名胜和人文景观。

当地媒体认为，莫斯塔尔博览会的成功举办，是波黑政府克服疫情影响促进经济复苏的重要举措。持续蔓延的疫情对波黑经济造成了巨大冲击。对此，波黑政府采取了多种政策促进经济复苏，包括设立总额为7500万欧元的复苏基金，增加对企业和家庭的财政支持，暂停企业偿还贷款，鼓励企业增加出口等。在这些举措的带动下，去年波黑经济复苏势头明显，经济增速达到约5.8%，今年预计将达到3.2%。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)