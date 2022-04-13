本报记者 岳林炜 马 菲 隋 鑫

2021年4月13日，日本政府正式决定将福岛第一核电站超百万吨核污染水经过滤并稀释后排入大海。东京电力公司计划2023年春开始，向太平洋排放所谓“放射性物质达标”的核污染水。日本单方面决定向海洋排放核污染水，遭到国际社会广泛质疑和反对，在日本国内也引发强烈担忧。

日本政府和东京电力公司目前仍在推进排海计划。连日来，日本国内和国际舆论纷纷再次表示反对这一错误决定，指出核污染水处置事关全球生态环境安全和各国人民生命健康。日本方面应秉持公开透明原则，与利益攸关方和相关国际机构充分协商，在认真评估各种核污染水处置方案利弊优劣后再做决策，确保核污染水的安全处置。

日本龙谷大学政策学部教授大岛坚一表示——

“核污染水排入大海不仅破坏当地渔民赖以生存的渔场，还将影响到周边海域，对全球海洋生态环境造成不良影响”

4月5日，在与日本首相岸田文雄就福岛核污染水入海计划进行会谈时，日本全国渔业协会联合会会长岸宏再次明确表示，反对核污染水入海的立场不变。此前，岸宏还就同一话题同日本经济产业大臣萩生田光一举行会谈。岸宏向媒体表示，协会联合会坚决反对核污染水排海计划。

日本全国渔业协会联合会成立于1952年，是由日本各地渔业协会组成的全国性渔业团体。渔业从业人员普遍担心核污染水排海将污染渔业资源，影响当地水产品的安全性，导致水产品失去销路。福岛县渔业协会联合会会长野崎哲表示：“核污染水一旦排海将直接污染海洋，而海洋关系到福岛渔民的就业和生计。我们会继续坚持反对立场。”福岛大学名誉教授今野顺夫表示，福岛县以水产为支柱产业，核污染水排海将给产业发展造成混乱，同时也危害普通民众生活。

“核污染水排入大海不仅破坏当地渔民赖以生存的渔场，还将影响到周边海域，对全球海洋生态环境造成不良影响。”日本龙谷大学政策学部教授大岛坚一表示，福岛核事故是迄今全球发生的最为严重的核事故之一，福岛第一核电站报废问题需要漫长的时间，核污染物质处理等一系列问题也必须谨慎应对。现在进行的核污染水处理方式是事故后仓促做的决定，有很多不合理的地方。“如果为实现不现实的目标，将引起一连串的错误。”

日本非营利组织核能资料信息室联合代表伴英幸日前发表文章指出，核污染水排海将对海洋环境造成放射性污染。根据东京电力公司发布的放射性影响报告书，64种放射物质每年分别释放的放射能从数万到数十万亿贝克勒尔不等。这只是基于2年时间的试验评估。伴英幸表示：“核污染水排海计划将持续30年之久，我们并不清楚在整个期间会释放多少放射物质辐射能。如果搞不清楚这一点，人们将无法预见海洋环境会遭受怎样的放射性污染。我们绝不允许海洋环境遭到放射性污染，应采用排海以外的方式处理核污染水。”

日本静冈县民众表示——

“日本政府修改安全标准，认为只要稀释就可以将核污染水排放入海，这并不是认真负责的态度，而是在逃避责任、降低成本”

连日来，日本多个市民组织在东京、大阪等多地街头组织集会反对核污染水排海。他们在人流集中的车站、广场拉起“坚决反对核污染水排海”“勿让核污染水流入海洋”“为了孩子们的未来”等标语横幅，通过散发传单、街头演讲、呼吁签名等形式向路过的市民介绍宣传。

日本福岛县和宫城县的4个民间团体不久前向日本经济产业省和东京电力公司递交了约18万人的联合署名，反对核污染水排海计划，要求采取其他方法处理核污染水。

4月10日，静冈县民众在当地车站自发组织集会，反对日本政府的核污染水排海计划。据组织者介绍，在静冈县有大约七成民众反对该计划。集会参与者表示：“福岛核事故核污染水并不仅仅是福岛的问题，因为海洋是相连的，所以这是日本全国和全世界的问题。”“用其他方法进行彻底清除需要很高的成本，所以日本政府修改安全标准，认为只要稀释就可以将核污染水排放入海，这并不是认真负责的态度，而是在逃避责任、降低成本。”

面对国内外批评之声和各方的正当合理关切，日本方面置若罔闻，甚至试图掩盖真相。日本经济产业省和复兴厅从去年12月开始竟然向全国中小学发放宣传单，强调核污染水的所谓“安全性”。宣传单上用卡通图画显示放射性元素氚通过饮水进入人类体内，并配以文字“不用担心氚元素会影响身体健康”。该事件引发福岛、岩手等地议员、教育界人士和学生家长的强烈不满和抗议。

日本参议院议员岩渕友在国会答辩中批评说，派发这样的传单“践踏了渔业从业者和反对核污染水排海民众的感情”，她要求政府回收这些传单并撤回核污染水排海的决定。

日本《秋田魁新报》发表社论表示，当前核污染水排海决定持续遭到渔业界强烈反对，得不到民众理解。在排海决定是否顺应民意存疑的情况下，政府应改弦易张，继续在陆地上保存核污染水。

俄罗斯自然科学院院士库兹涅佐夫表示——

“排放核污染水是一项非常复杂的全球性难题，更是可能影响太平洋未来数百年生物资源的问题。日方的排海计划是极不负责任的行为”

“日本核污染水排海是对人类的犯罪行为！”日前，在福岛核泄漏事故11周年之际，韩国市民团体手举横幅在日本驻韩国大使馆门前举行记者会。市民团体表示，向海洋排放核污染水是对全人类的核恐怖主义，也是最恶劣的犯罪行为。当天，韩国济州道、庆尚南道等地市民团体也纷纷举行抗议活动，敦促日本政府撤回核污染水排海计划。

韩国KBS电视台报道指出，不管是通过舆论调查还是媒体报道，日本政府都明确知晓受灾地区的很多居民反对核污染水排海，但是仍然向中小学生发放教育资料，宣称核污染水是“安全”的。“对于经历过或正在经历放射性物质泄漏的居民们来说，这是无法接受的。”

俄罗斯自然科学院院士弗拉基米尔·库兹涅佐夫日前在俄《星周刊》杂志网站撰文指出，从某种角度看，氚可以扩散到整个海洋，并将影响几乎所有类型的海洋生物。如果迁徙洄游的鱼类进入核污染水排放的流域，即使是很短时间内，这些鱼类也会通过植物、浮游动物等食物链累积氚及其他高浓度放射性元素。

文章指出，东京电力公司曾承认自1977年起在福岛第一、第二核电站等例行检查中篡改检测数据，隐瞒反应堆故障。甚至是在核事故处置中，该公司也尽可能地在个人防护设备、辐射监测设备等方面“节省一切”。该公司还曾多次被提起诉讼和罚款。虽然东京电力公司声称排放指标是“理想”的，但“因为东京电力公司的声誉已经严重受损”，没有人会知道现实情况最终将会怎样。

库兹涅佐夫认为，排放福岛核污染水的危害要比想象中严重得多，周边国家对日本的计划表示担忧并非巧合。他指出：“排放核污染水是一项非常复杂的全球性难题，更是可能影响太平洋未来数百年生物资源的问题。日方的排海计划是极不负责任的行为，这将严重损害全球海洋环境安全、国际公共卫生体系和周边国家人民的根本利益。”

（本报东京、首尔、莫斯科4月12日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)