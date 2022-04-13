日本强推核污染水排海极为自私、极不负责，是对周边国家合法权益的严重侵害，是对国际道义和国际法义务的严重背弃，是对海洋环境和世界人民健康权利的严重危害

2021年4月13日，日本政府无视国内外质疑和反对，单方面决定将东京电力公司福岛第一核电站大量核污染水排入大海。距日方作出这一错误决定整整一年过去了。根据东京电力公司近日公布的福岛核污染水处理方案，日方即将正式开展核污染水排放准备工作，并计划2023年春天开始长期向太平洋排放核污染水。日方执意推进核污染水排海，是极为自私、极不负责的恶劣行径，是对周边国家合法权益的严重侵害，是对国际道义和国际法义务的严重背弃，是对海洋环境和世界人民健康权利的严重危害。

日方选择对自身经济代价最小的海洋排放方案，把最大的环境健康安全风险留给世界，是“极其自私的算计”。东京电力公司的资料显示，核污染水即使经过二次处理，仍含有多种半衰期超长的放射性核素。日方拟排放核污染水规模超过百万吨，持续30年，数量之大、持续时间之长、涉及海域之广、潜在风险之高前所未有。即使在其国内，日方做法也引发各界强烈担忧和反对。近日，日本约18万人署名反对核污染水排海。日本全国渔业协会联合会等组织重申坚决反对核污染水排海。《福岛民报》发表评论指出：“日本政府应正视国民的想法，终止核污染水排海进程，倾听当地居民的声音。”

作为《联合国海洋法公约》《及早通报核事故公约》《核安全公约》《乏燃料管理安全和放射性废物管理安全联合公约》缔约国，日本政府明知故犯，严重违反国际法义务。在公布排海决定前，日方未与周边国家等利益攸关方充分协商。在公布排海决定后，中国、韩国、俄罗斯、菲律宾等多国以及有关国际机构均表达了关切，就日本核污染水排海的正当性、排海方案的合理性、核污染水数据的可信性、净化设备的可靠性等问题，向日方提出了诸多质疑和关切，日方迄未作出认真回应。

日本强推核污染水排海，实质是以损害周边国家、太平洋沿岸国家民众的健康权、环境权、生存权为代价换取本国短期私利。联合国人权理事会发布报告，敦促日本政府正视在核污染水处理中的责任。联合国人权专家发表联合声明，认为日本作出核污染水排海决定“令人深感失望”“非常令人担忧”，强调上百万吨核污染水排海将会对生命和整个环境造成严重影响，对人权保障构成极大威胁。国际社会纷纷发出正义呼声：“太平洋不是放射性核污染水的倾倒池”“请还太平洋一片净土”……日方不应对此充耳不闻。

今年2月，国际原子能机构技术工作组赴日进行首次访问，就核污染水排海向日方提出一系列问题，有关福岛核污染水处置的评估工作仍在进行之中。面对各方关切，日方一意孤行，不但置若罔闻，而且对评估工作预设结果，多次瞒报信息、掩盖真相。面对各方质疑，日方非但不思悔改，反而宣称自身的声誉因外界非议遭受损害，这完全是倒打一耙。日方所作所为就是企图强行“洗白”排海计划，这种做法只会加重国际社会的疑虑。

核污染水处置关乎全球海洋生态环境和公众健康，绝不是日方一家私事。日方应认真倾听和回应包括周边邻国在内的国际社会关切，停止强行推进核污染水排海的准备工作，撤销向海洋排放核污染水的错误决定，避免进一步失信于国际社会。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)