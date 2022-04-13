本报北京4月12日电 （记者李欣怡）外交部发言人赵立坚12日说，乌克兰问题暴露的美国霸权霸凌行径，只是美式霸权的冰山一角。美国应该正视包括中国在内的国际民意，早日摒弃冷战零和思维，摒弃以损害他国安全为代价追求绝对安全的过时逻辑，回到维护国际公平正义的道路上来。

当日例行记者会上，有记者问：环球网近日发起的一项民调结果显示，近九成受访中国网友认为，美国在乌克兰问题上的立场不是公平正义，而是霸权霸凌。请问发言人对此有何评论？

赵立坚说，我注意到相关民调，这反映了大多数人的正义呼声。乌克兰问题演变到今天，来龙去脉十分清楚。

他说，以美国为首的北约的所作所为，一步步将俄乌矛盾推向火山口。美国不仅没有采取缓和局势的实际行动，反而不断拱火浇油、激化矛盾，逼迫各国选边站队、制造非友即敌的“寒蝉效应”。这不是霸权霸凌是什么？美方还一再散布虚假消息，对中国进行抹黑污蔑，歪曲中国劝和促谈的负责任立场，企图转嫁矛盾，挑动对抗，借机渔利，给“同时打压中俄两国”的阴谋寻找操作空间。这不是霸权霸凌是什么？

“乌克兰问题暴露的美国霸权霸凌行径，只是美式霸权的冰山一角。”赵立坚说。

他指出，美方固守冷战思维，热衷以意识形态划线，大搞封闭、排他的小圈子，挑动对立对抗，其真实目的是延续自身霸权强权。美国惯于打着民主、自由、人权的幌子，通过发动“颜色革命”等手段，挑唆地区争端，甚至直接发动对外战争，加剧地区和全球安全形势紧张，谋取巨额经济利益和地缘政治优势。美国还动辄挥舞单边制裁大棒打压遏制别国，大搞经济胁迫，严重破坏全球产业链供应链稳定。美国对国际法和国际规则合则用、不合则弃，其所标榜的“基于规则的秩序”就是美国维护自身强权霸权的“帮规”。

赵立坚说，和平发展是大势所趋，也是民心所向。美国逆时代潮流推行霸权霸凌的行径，已经引发国际社会越来越强烈的反对和抵制。“美国应该正视包括中国在内的国际民意，早日摒弃冷战零和思维，摒弃以损害他国安全为代价追求绝对安全的过时逻辑，回到维护国际公平正义的道路上来。”

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)