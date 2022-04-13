本报记者 王海林

“作为世界第二大经济体和世界经济重要引擎，中国将为世界发展作出更大贡献。”巴基斯坦驻华大使莫因·哈克日前接受本报记者采访时说。

哈克不久前旁听了中国全国两会。“这是我第二次参加旁听，两会出台的一系列政策，不仅关系中国经济社会发展，也将对世界经济增长产生重要影响。很幸运能有这样一个机会近距离了解中国发展成就和未来发展规划。”哈克一直密切关注中国经济、科技、环境等方面的政策。他表示，中国经济正由高速增长转向高质量发展，更加重视创新、共享等新发展理念。例如，中国在人工智能、5G、大数据、云计算等领域均处于领先地位，这将为中国经济高质量发展注入更多动力。

虽然在中国工作仅1年半时间，但哈克已走访中国20多个城市。“当我告诉人们我来自巴基斯坦时，他们就会说‘巴铁’。这种特别的表达令我感动。我将继续为推动巴中各领域合作贡献力量。”

2021年是中国共产党百年华诞，也是中巴建交70周年。中巴双方举办约140场庆祝活动，涵盖政治、外交、经济、军事、文化等领域。“中国共产党始终把人民的利益放在首位，坚持以人民为中心的发展思想。”哈克表示，中国共产党带领数亿人脱贫，这是一个奇迹。巴方期待借鉴中国发展经验，同中方深化各领域合作，加快构建新时代更加紧密的巴中命运共同体，为两国人民创造更大福祉。

“共建‘一带一路’为巴基斯坦经济发展不断注入新活力。”哈克表示，经过多年建设，中巴经济走廊已成为实现两国共同发展的引领性项目，取得一系列丰硕成果。“巴基斯坦将积极推进中巴经济走廊第二阶段建设，期待双方继续加强工业、农业、信息技术等领域合作，为推动高质量发展共同努力。”

“在全球抗击疫情过程中，中国为世界早日战胜疫情、促进经济复苏注入强大信心和动力。”哈克表示，中国始终积极支持并推动疫苗国际合作，是对外提供疫苗最多的国家。“在巴基斯坦，约80%的疫苗是中国制造。中国疫苗不仅拯救了巴基斯坦人民的生命，也为广大发展中国家构筑免疫屏障发挥了重要作用。”

哈克认为，中国在全球事务中发挥着越来越重要的作用。作为联合国安理会常任理事国，中国一直致力于促进世界和平稳定与发展繁荣。“巴中两国在抗击疫情、应对气候变化、打击恐怖主义等领域不断密切合作，共同维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)