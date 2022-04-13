本报记者 周 輖

穆罕默德·哈利勒是摩洛哥国内颇有名气的中医，他的诊所坐落在卡萨布兰卡市中心。中式挂扇、京剧脸谱、竹藤装饰，诊所里有许多中国特色的文化元素。此外，哈利勒还有一个当地人更熟悉的身份——摩洛哥中国友好协会主席，“大家都亲切地称我‘来自中国的摩洛哥医生’。”哈利勒高兴地说。

2016年1月，习近平主席访问埃及期间，给10名获得“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”的友好人士授予奖章和证书，哈利勒就在其中。“我曾在开罗受到习近平主席亲切会见，这是我一生引以为豪的荣耀。”

6年过去了，哈利勒对当时的情景仍记忆犹新，“习近平主席非常和蔼，平易近人。我用中文向他表达了自己感到无比荣幸，感谢他授予我这份终生难忘的荣誉。习近平主席十分高兴，鼓励我继续做摩中友好的使者”。

哈利勒和中国结缘于上世纪70年代末。1975年，中国开始向摩洛哥派遣医疗队。“当时，中医和针灸帮助许多摩洛哥人缓解了久治不愈的病痛，也让我对中医产生了强烈的好奇。”哈利勒回忆道，1978年，他赴中国求学，先后在当时的北京语言学院（现北京语言大学）和北京医学院（现北京大学医学部）学习中文和中医，之后获得了医学博士学位。“初到中国时，中国刚开始改革开放，处处充满着奋发向上的活力。随后10年间，中国各地发生巨变，我看到了一个文明古国在转型过程中展现出的勃勃生机。”

学成归国后，哈利勒运用中医治病救人，还通过各种方式向当地介绍中国，积极促进摩洛哥民众对中国和中国人民的了解。他告诉记者，在他荣获“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”后，慕名而来的患者更多了，他比以前更忙碌，也更快乐。“我一直牢记习近平主席的嘱托，通过传播包括中医在内的中国传统文化，做摩中友好的使者，为两国民间友谊搭建桥梁。”作为摩中友协负责人，哈利勒推动两国多座城市建立友好关系、多所高校签署了合作协议。

“摩洛哥人既对中国的优秀传统文化感兴趣，更为中国创造的现代发展奇迹所折服。”哈利勒告诉记者，新冠肺炎疫情发生前，他每年都会去中国两三次，走访了很多地方，“我亲眼看到，改革开放以来，中国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，高楼大厦和特色建筑拔地而起，人民生活水平不断提高，成就举世瞩目。中国走向复兴的路径令人着迷。”

这些年，哈利勒花了大量时间和精力认真研读《习近平谈治国理政》系列著作。通过对习近平主席治国理政经验的学习和思考，他更加深刻理解了为什么中国能够实现翻天覆地的变化，也对中国发展前景更加充满信心。“毫无疑问，习近平主席具有非凡的政治智慧，在他的引领下，中国老百姓对美好生活的向往正一步步变为现实。”

在哈利勒看来，中国从悠久的历史长河中汲取智慧，通过和平发展，不但实现了本国的繁荣富强，也促进了世界的稳定与发展。“习近平主席提出的共建‘一带一路’、构建人类命运共同体等重大倡议和重要理念，在促进各国共克时艰、共享机遇、共同繁荣等方面发挥了重要作用，习近平主席具有高瞻远瞩的战略眼光。”

“中国共产党选择了一条适合中国国情的发展道路，带领中国人民过上了更加美好的生活，也为许多国家带来发展机遇，持续为人类和平发展作出贡献。”哈利勒特别提到，面对疫情挑战，中国积极推动抗疫国际合作，向包括摩洛哥在内的发展中国家传授抗疫经验，提供物资援助，开展疫苗合作，“中国为守护全人类生命安全、维护世界各国人民健康福祉作出了重要贡献”。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)