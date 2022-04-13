薛 冰

中方提出并推动落实“非洲之角和平发展构想”，是习近平外交思想在非洲之角的创造性实践

非洲之角扼守连接地中海、红海、印度洋的海上交通要道，自然资源丰富，发展潜力巨大。由于长期受大国地缘政治等影响，该地区矛盾冲突多发，经济发展迟滞，百姓生活困苦。今年初，中方提出“非洲之角和平发展构想”（以下简称“构想”），旨在帮助非洲之角国家摆脱大国地缘争夺，独立自主应对安全、发展、治理三重挑战，实现长治久安和发展繁荣。

2月底，我受命出任外交部非洲之角事务特使，并于3月中旬起率工作组赴非洲之角就落实构想开展工作。我们在16天里访问了7个国家，所到之处受到非洲朋友热情接待，5个国家的领导人、7个国家的外长或外长代表专程安排会见，出席记者会等各类采访活动18场。各方一致赞赏和感谢中方提出构想，表示已做好准备，愿全力参与、推动构想早日落实，支持尽早召开非洲之角和平会议，共商和平发展大计。

地区国家认为，非洲之角不是谁的后院，而是地区国家的家园；中方提出的构想顺应时代潮流，必将取得成功。地区国家官员表示，中方参与地区和平安全事务具有无可比拟的独特优势，有助于地区伙伴关系的平衡。坚持独立自主、排除外来干涉是实现持久安全与繁荣的必由之路，中方提出构想恰逢其时，受到地区人民的欢迎。

地区国家的积极反馈，体现出习近平外交思想的感召力。各方认为，中方构想有“情”有“义”，更体现出“中国智慧”。“情”是中国真心实意帮助非洲发展的手足之情，“义”是中方旗帜鲜明支持各国反对干涉、始终坚持同各国平等相待的国际正义；“中国智慧”是主张综合施策应对安全、发展、治理三重挑战的深思熟虑，更是中方与非洲各国共谋发展、构建新时代中非命运共同体的宽广胸怀。构想符合地区各国人民根本利益，是中方为非洲之角地区和平发展作出的历史性贡献，各方期待中方在地区和平安全事务中发挥更大作用。

地区国家的友好信任根植于中非务实合作的深厚积淀。近年来，中非合作成就有目共睹。中企承建的蒙内铁路、亚吉铁路便是生动例证。蒙内铁路是肯尼亚独立以来最大基础设施工程。2021年铁路客运收入增长145%，货运收入超1亿美元。亚吉铁路是东非第一条电气化铁路，疫情期间运营效益连创新高，2021年运营收入8613万美元，同比增长37.5%。亚吉铁路、蒙内铁路已成为本地区陆海联运主动脉。在落实构想的过程中，上述铁路“两轴”将适时向周边延伸，带动红海、东非“两岸”开发，形成“两轴+两岸”发展框架，加速构建地区发展的产业带经济带，为非洲之角经济振兴注入强劲动力。非洲朋友感慨，中国才是真诚帮助非洲发展的好朋友。

各方对中国发展的高度认同是赞赏中方构想的深层原因。地区各国钦佩中国发展成就，期待同中国加强交流互鉴，探索属于自己的发展道路，这是我此访最直观也是最深切的体会。各国领导人不约而同地表示，希望结合落实构想，加强治国理政经验交流，借鉴中方在政党建设、法制建设、脱贫攻坚、生态环保等领域成功经验，探索一条符合本国国情的有效路径，实现国家振兴和经济社会发展。

习近平外交思想为独立自主的和平外交政策、和平共处五项原则等理念赋予了更加鲜明的时代精神。中方提出并推动落实构想，正是习近平外交思想在非洲之角的创造性实践。中方积极支持非洲之角各国反对干涉、独立自主探索和平繁荣之路，也是中方致力于构建新型国际关系、构建人类命运共同体的有力行动。

下一步，中方将同地区国家保持沟通，为召开首次非洲之角和平会议提供必要支持，同时与地区国家加强发展战略对接，强化治理经验交流，推动构想早日造福地区人民。我坚信，在中非双方的共同努力下，非洲之角的明天会更好，中非友好合作的未来会更好。

（作者为外交部非洲之角事务特使）

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)