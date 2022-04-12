新华社北京4月12日电 题：俄乌冲突映照出美国国际形象不断坍塌

新华社记者乔继红

俄乌冲突进入第二个月，美国不仅是这一冲突的幕后推手，更持续通过武器输送、金融制裁、操纵舆论等种种手段拱火浇油、加剧对抗，以图维持“可控的动荡”为自己谋取种种霸权利益。美国的做法在国际社会，尤其是广大发展中国家引发广泛质疑甚至不满。世界从中得以进一步辨清美国的真正面目。俄乌冲突如一面明镜，映照出美国不断坍塌的国际形象。

透过俄乌冲突，国际社会更加看清美国在国际问题上的“双标”做派，更加看清美国霸权翻云覆雨的真实面孔。中国社会科学院美国研究所助理研究员付随鑫说，美国多年来四处扩张侵略，在全球多地造成严重伤亡，其主导的北约东扩更是俄乌冲突的直接导火索，美国不仅不反思，反而一味谴责俄罗斯，这让世界各国看清了美国的双重标准。德国外交政策网站也说，乌克兰危机再次暴露西方的伪善：美国侵略伊拉克得到准许，而俄罗斯对乌克兰发动军事行动却遭到严厉惩罚。在冲突中，美国一些媒体发表类似“乌克兰难民因金发碧眼、信仰基督教，相比叙利亚难民更值得同情”“乌克兰地处欧洲、相对更文明，相比伊拉克和阿富汗更不应遭受战争摧残”的言论，把世界按地域、宗教、外表等划分等级，虚伪双标引发愤慨。

透过俄乌冲突，国际社会更加深刻“领教”美国的金融霸凌行径，其将金融“武器化”的做法引发广泛质疑。美国对俄罗斯实施了全方位、无差别制裁，包括金融封锁、出口管制等，试图从金融、贸易、科技等多方面封杀俄罗斯，这对整个世界都造成巨大冲击。美国金融霸权的任性，触发很多国家对自身金融独立性的思考。美国把全球化武器化，也加剧了跨国企业的经营风险，让更多国家感到威胁。巴西外交部长卡洛斯·弗兰萨批评西方国家对俄乌冲突的处理方式，他认为对俄罗斯实施的经济制裁将严重损害发展中国家的利益和经济发展。国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特说，西方国家对俄罗斯实施范围广泛的制裁措施，可能会鼓励基于不同国家集团之间贸易的小型货币集团的出现，导致货币体系碎片化。

透过俄乌冲突，国际社会更加认识到美国操纵国际舆论的手段之露骨，其标榜的“言论自由”人设加速崩塌。俄乌冲突爆发不久，美国的脸书、优兔、谷歌、“照片墙”等社交媒体平台就屏蔽了“今日俄罗斯”和卫星通讯社的官方账号，大量俄罗斯用户包括总统普京被停用推特账号。俄官方发布的和支持俄方的声音遭到美国社交媒体平台全面查删。更令人震惊的是，据路透社报道，脸书母公司“元”公司的内部电子邮件显示，该公司“临时调整”了脸书平台的仇恨言论管控政策，允许部分国家用户发表针对俄罗斯的仇恨言论。舆论场上只有一方声音的失衡局面，导致虚假信息和谣言满天飞。比如2月25日，一段“乌克兰父亲在上战场与俄军作战前与女儿挥泪诀别”的视频，在美国社交媒体上赚足同情，最后却证实是乌东部顿巴斯地区的父亲与准备前往俄罗斯避难的女儿告别，自己则留下来与乌军作战。大量类似的虚假消息被戳穿，进一步证明美国标榜的所谓“言论自由”是多么伪善。

透过俄乌冲突，国际社会更加见识美国“四处放火”的肆意性，其不负责任的形象愈发“深入人心”。作为俄乌冲突的幕后推手，美国不仅在过去几个月中，更是在过去8年里一直在乌克兰问题上煽风点火，处心积虑推动紧张局势不断升级。这不仅让俄乌陷入冲突，经济民生遭遇巨大损失，也给地区安全造成严重挑战，冲突导致的物价飙升等后果正让欧洲付出惨重代价。正如美国从阿富汗撤军一样，多年战争造成的烂摊子，最终都由当地人承担。日本庆应大学美国政治和外交政策教授中山俊宏说，美国的信誉被如何看待将取决于美国在乌克兰的行动产生何种程度的影响。

俄乌冲突撕下了美国的诸多伪装，美国霸权的真实面目被充分暴露，“自由、民主、人权”灯塔熄灭，“双标、霸凌、造谣”面目狰狞。随着冲突延续，美国国际形象的进一步衰落，会超过很多人的预期。

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