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韩国发现首例新冠重组毒株XL感染病例

2022年04月12日20:22 | 来源：新华网
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　　新华社首尔4月12日电（记者杜白羽）韩国中央防疫对策本部12日通报说，韩国首次发现新冠重组毒株XL的感染病例，目前防疫部门正在对病例进行流行病学调查。

　　韩国中央防疫对策本部称，这名患者于3月23日确诊感染新冠病毒，此前已完成三剂新冠疫苗接种，感染后未出现症状。XL毒株由变异新冠病毒奥密克戎毒株的两个亚型BA.1和BA.2重组而成。

　　韩国防疫部门援引世界卫生组织相关报告称，XL毒株感染病例今年2月在英国首次出现。截至本月11日，仅在英国发现66例该毒株感染病例。鉴于目前尚缺乏XL毒株传播力、致重症率等信息，防疫部门将加强对该重组毒株的监控。

　　韩国中央防疫对策本部12日发布的疫情数据显示，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例约21万例，累计确诊1563.5万例。

　　韩国现行保持社交距离措施实施期限将于本周末结束。韩国中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱11日在记者会上表示，政府已着手讨论全面调整疫情防控体系。考虑到疫情走势难以准确预测，加上可能出现致病性高、传播力强、具有隐蔽性的新变异毒株，防疫部门正在讨论相关对策。

(责编：崔译戈、杨牧)

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