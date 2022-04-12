新华社开普敦4月11日电（记者吕天然）世界旅游交易会非洲区活动11日在南非立法首都开普敦开幕。非洲多国旅游部长为非洲旅游业发展“把脉”，认为非洲各国应加强互联互通、发展绿色旅游、促进行业发展、吸引投资。

来自博茨瓦纳、塞拉利昂、肯尼亚、斯威士兰、卢旺达、塞内加尔和南非等国旅游部长、官员及相关组织代表在现场或视频连线出席了这场部长级讨论。

肯尼亚旅游和野生生物部长纳吉布·巴拉拉说，非洲国家应通过增加航线，降低机票价格和旅行成本，促进形成本土市场。此外，在新冠疫情中，非洲国家应统一防疫政策，为游客在非洲跨国旅行提供便利。非洲各国还应实施更为便利的签证政策。

博茨瓦纳环境、自然资源保护与旅游部长菲尔达·凯伦说，博茨瓦纳正同时调整航空设施和公路交通系统，并和所在区域其他四个国家共同推动基础设施建设，为区域内人员流通、商业和环保活动提供便利，通过多边合作将非洲打造成为主要旅行目的地。

卢旺达发展署副署长泽弗尼·尼永库鲁支持解决非洲国家间交通不畅和新冠防疫政策不协调等问题。他指出，非洲国家间申请签证不便，影响游客积极性，还降低了投资者兴趣。

肯尼亚、博茨瓦纳、塞拉利昂和斯威士兰旅游部长都强调发展绿色旅游的重要性。斯威士兰旅游与环境事务大臣摩西·维拉卡蒂说，非洲各国应携手应对气候变化对旅游业的影响，并确保游客不对环境造成破坏。

与会人员还认为应加强互联网普及、保障游客安全，为本地居民创造更多收益。

世界旅游交易会非洲区活动为期三天，包含旅游业展览、会议和慈善拍卖等活动。

(责编：崔译戈、杨牧)