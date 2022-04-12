新华社首尔4月12日电 从“朱庇特”到“半人马”——韩国民众持续抗议驻韩美军在韩进行生物实验

新华社记者杜白羽 田明 孙一然

4月10日是联合国《禁止生物武器公约》开放签署50周年纪念日。当日下午，在首尔龙山美军基地外，由韩国多个民间团体组成的“2022年全国美军基地自主和平远征团”举行集会，要和平、求安全。

“这片土地不是美军的战争基地！”“关闭生物实验室！”

“远征团”4月4日从济州岛启程，沿途到访釜山、星州等美军基地及设施所在地，以巡回抗争的形式，反对美国在韩部署军力。

“为什么是韩国？”

“这么危险的（生物）实验，为什么不放在美国做，而要跑来韩国？”5日下午，“远征团”聚集在釜山港第八码头美军基地外，手持标语呐喊抗议。

“远征团”联合团长李长熙在活动中接受新华社记者采访时表示，美军在韩国进行过多达16次生物实验，“将炭疽杆菌等样本运送到韩国境内，公然违反《禁止生物武器公约》”。

“炭疽杆菌极为致命，釜山第八码头附近是人口稠密地区，一旦发生外泄，将对当地造成致命影响。”

现年72岁的李长熙长期任职于韩国外国语大学法学研究生院，曾担任大韩国际法学会会长等职。退休后依然活跃于市民运动一线，他目前还担任“修订不平等《驻韩美军地位协定》国民连带”常任代表。

“根据《驻韩美军地位协定》，美军相关物品进入韩国境内时可以不受韩国海关有关规定限制。美军选择在韩开展实验，就是因为他们清楚知道这一点。”李长熙对记者说，“但是，既然危险生物样本已到这里，相关活动就违反了《传染病预防法》等韩国法律法规”。

抗议人群中不乏年轻人的身影。釜山某大学在校生崔原硕对新华社记者说：“我们要求这些实验设施必须从韩国消失！”

从“朱庇特”到“半人马”

首尔大学兽医专业教授禹希宗日前接受新华社记者专访时说，“朱庇特”作为美军的全球生物武器尖端监视系统，对运入韩国的样本进行分析实验，这一计划于2013年至2018年在朝鲜半岛实施。

前期美方一直秘密执行这一计划，直到2015年发生美军向韩境内“误送”活性炭疽杆菌事件，这一计划才浮出水面，在韩国掀起轩然大波。

据韩联社2015年4月报道，美国陆军埃奇伍德化学生物中心通过联邦快递公司向韩国京畿道乌山美军基地寄送标注“已灭活”字样的炭疽杆菌样本，但运输物品详情未向韩方通报。同年5月，美国国防部承认“炭疽乌龙”事件，军方实验室误将没有妥善灭活的炭疽杆菌样本误寄多地，包括驻韩美军基地。

根据韩国国防部与驻韩美军2015年底公开的信息，从2009年至2015年，美军曾数次将经过灭活处理的炭疽杆菌样本运送到韩国，并进行过16次实验，还引进过一次鼠疫杆菌。

“朱庇特”项目曝光后，美军非但不收手，反而大张旗鼓地增加在韩实验基地。2019年12月，韩国国防部和驻韩美军司令部宣布，将在釜山港第八码头美军基地内实施“朱庇特”后续计划，代号“半人马”。

据禹希宗介绍，负责“朱庇特”项目运营的是美国巴特尔纪念研究所，这一机构曾参与在格鲁吉亚境内生物研究室项目，被曝出过致死数十人的丑闻。根据美国国防部预算案，“半人马”相关实验将持续至2026年。

霸道又危险的盟友

禹希宗强调，这些实验设施与朝鲜半岛和平并无关联，完全是为美军（自身利益）而设立，生物武器相关设施被联合国《禁止生物武器公约》明令禁止。他说：“一边以同盟国相称，一边秘密设置危险设施是非常错误的行为。”

2020年10月，共同民主党国会议员李在汀透露，根据韩国疾病管理厅提交的资料，美军曾在2017年11月、2018年10月和2019年1月，分三次向釜山港第八码头、群山、乌山和平泽美军基地等驻韩美军基地运入数百瓶肉毒杆菌毒素、蓖麻毒蛋白、葡萄球菌类毒素等，每瓶内含有2纳克微量物质。

禹希宗对此表示，如果对灭活病毒进行研究，美国并不需要动用“朱庇特”“半人马”项目的尖端设备，更不必每年投入巨额预算，因此只有使用活性样本才有意义，而如果是活性样本，即便只有2纳克也是剧毒。

禹希宗说，“这就是美国将韩国当作生物武器开发实验场地的证据，因此我认为需要联合国安理会展开调查。”

不少韩国民间团体近年来多次举行抗议，呼吁全面修改《驻韩美军地位协定》或废除部分条款。

李长熙说，民间团体虽已多次向有关部门举报、向地方法院提起诉讼，控诉美军的违法行径，但“他们的努力被无视了”。

“但我们不会停止抗议，”他表示，为了民众的生命健康和安全，他们会一直斗争下去。

(责编：崔译戈、杨牧)