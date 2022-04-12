人民网北京4月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持12日记者会。记者会实录如下：

《环球时报》记者：环球网近日发起的一项民调结果显示，近9成受访中国网友认为，美国在乌克兰问题上的立场不是公平正义，而是霸权霸凌。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到相关民调，这反映了大多数人的正义呼声。乌克兰问题演变到今天，来龙去脉十分清楚。以美国为首的北约的所作所为，一步步将俄乌矛盾推向了火山口。美国不仅没有采取缓和局势的实际行动，反而不断拱火浇油、激化矛盾，逼迫各国选边站队、制造非友即敌的“寒蝉效应”。这不是霸权霸凌是什么？不仅如此，美方还一再散布虚假消息，对中国进行抹黑污蔑，歪曲中国劝和促谈的负责任立场，企图转嫁矛盾，挑动对抗，借机渔利，给“同时打压中俄两国”的阴谋寻找操作空间。这不是霸权霸凌是什么？

乌克兰问题暴露的美国霸权霸凌行径，只是美式霸权的冰山一角。美方固守冷战思维，热衷以意识形态划线，大搞封闭、排他的小圈子，挑动对立对抗，其真实目的是延续自身霸权强权。美国惯于打着民主、自由、人权的幌子，通过发动颜色革命等手段，挑唆地区争端，甚至直接发动对外战争，加剧地区和全球安全形势紧张,谋取巨额经济利益和地缘政治优势。美国还动辄挥舞单边制裁大棒打压遏制他国，大搞经济胁迫，严重破坏全球产业链供应链稳定。美国对国际法和国际规则合则用、不合则弃，其所标榜的“基于规则的秩序”就是美国维护自身强权霸权的“帮规”。

和平发展是大势所趋，也是民心所向。美国逆时代潮流推行霸权霸凌的行径，已经引发国际社会越来越强烈的反对和抵制。美国应该正视包括中国在内的国际民意，早日摒弃冷战零和思维，摒弃以损害他国安全为代价追求绝对安全的过时逻辑，回到维护国际公平正义的道路上来。

澎湃新闻记者：北京时间4月12日，美国务院网站“中国旅行建议”显示，美方已命令其驻上海总领馆非紧急政府雇员及家属撤离。这意味着美已将此前宣布的“授权撤离”升级为“强制撤离”。中方对此有何评论？

赵立坚：中方已就美方此前“授权撤离”其驻上海总领馆部分人员和家属事表明了立场。不管是“授权撤离”，还是“强制撤离”，都是美方自己的决定。我愿强调三点：

第一，中方防疫政策科学有效。我们对上海等地战胜新一轮疫情充满信心，包括美国在内的许多外国在沪侨民也与上海人民团结抗疫、共克时艰。

第二，中国有关部门和地方一直按照有关国际公约，在政策允许范围内，为外国驻华外交领事人员履职尽可能提供协助和便利。中美的沟通渠道也是畅通的。

第三，我们对美方把人员撤离问题政治化、工具化表示强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。美方应当立即停止攻击中方防疫政策，停止借疫情搞政治操弄，停止对中国污蔑抹黑。

巴通社记者：4月11日，夏巴兹·谢里夫当选巴基斯坦新任总理。中方如何看待未来中巴关系？

赵立坚：中方祝贺夏巴兹·谢里夫先生当选巴基斯坦总理。中巴是全天候战略合作伙伴，两国关系坚如磐石，牢不可破。中方期待同巴方携手努力，赓续传统友谊，深化全方位合作，高质量共建中巴经济走廊，打造新时代更加紧密的中巴命运共同体。

韩国首尔电视台记者：据韩国媒体报道，韩国政府在中韩两国争议水域（暂定措施水域）发现中国设置的移动式石油钻井，为此召开国家安全保障会议讨论应对方法。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的有关情况我暂不掌握。我可以告诉你的是，中韩双方正在推进海域划界谈判。两国也建有海洋事务对话合作机制。双方在现有机制框架下就涉海问题保持着良好沟通。

彭博社记者：斯里兰卡采取不同寻常的举措，包括告知债权人可能出现债务违约、暂停偿还部分外债，以此保存日益缩减的美元储备，支付食品和燃料进口。同时，斯拟向中方借款10亿美元，用以偿还将于7月到期的中国贷款。外交部对此有何评论？

赵立坚：我可以告诉你的是，中国和斯里兰卡建交以来，两国始终相互理解、相互支持。中方一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，未来我们还将继续这么做。

彭博社记者：中国欧盟商会称，中国新冠疫情封控措施对很多企业造成显著干扰。近半数参与调查的德企表示其供应链已受到影响。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方“动态清零”政策和防疫规定基于科学和专家意见，符合中国实际和世界卫生组织指导原则，有力保障了在中国居住生活的中外公民生命安全和身体健康，为全球抗击疫情作出了重要贡献，包括世卫组织在内的国际社会对此普遍予以高度评价。

去年以来，中国内地疫情出现多点散发，部分城市采取了一系列防控措施。虽然这些措施对生产生活产生了一些影响，但这些影响是短期的，波及范围也是有限的，它可以保证全国绝大多数地区和绝大多数人正常的生产生活。当然，任何防控措施都会有一些代价。同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价是值得的。事实证明，“动态清零”总方针符合中国实际情况，路子是对的，效果是好的。无论是从确诊、死亡的数字看，还是从经济发展的数据看，中国都是世界上防疫工作最成功的国家之一。正是坚持了有力有效的防控措施，中国在保持自身经济社会发展的同时，为维护全球产业链供应链的稳定畅通和世界经济的增长，作出了重要的贡献。

我愿重申，中国经济长期向好的基本面没有变，中国作为全球经济增长重要引擎的地位没有变，国际社会对中国经济的信心没有变。我们愿继续同各方加强合作，为全球经济持续复苏注入动力。

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