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土耳其金融界人士认为人民币国际化有望迈上新台阶

2022年04月12日18:58 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯坦布尔4月12日电（记者王峰）中国工商银行（土耳其）股份有限公司（工银土耳其）总经理助理哈立德·多弗日前接受新华社记者线上专访时表示，人民币吸引力不断增强，人民币国际化有望迈上新台阶。

　　多弗表示，中国经济基本面稳健，人民币资产对全球投资者具有吸引力，外国机构持有的中国银行间债券等金融资产总量增长较快。

　　他认为，人民币国际化取得了积极进展。与实体经济相关的跨境人民币结算量迅速增长，人民币在大宗商品等重要领域以及在亚洲和其他地区的使用也进一步增加。随着人民币业务逐步完善，人民币资产将越来越受到海外机构青睐，数字人民币稳步发展也将加速人民币国际化进程。

　　环球银行间金融通信协会数据显示，2021年12月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币在国际支付中的份额占比升至第四，跻身全球前四大活跃货币。

　　多弗说，越来越多市场参与者愿意在跨境贸易和投资中使用人民币。随着外国投资者积极配置人民币资产，证券投资等资本项目下的人民币使用已成为人民币跨境收付增长的主要动力。

　　多弗看好人民币使用前景。他说，2021年土耳其和中国双边贸易额超过340亿美元，比上年增长42%，但人民币在双边贸易结算中的使用量仅占总额的1.2%，增长潜力巨大。

(责编：崔译戈、杨牧)

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