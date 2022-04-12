新华网吉隆坡4月12日电（记者朱炜 王大玮）为庆祝中国江苏省同马来西亚马六甲州缔结友好省州20周年，由江苏省海外联谊会和江苏省侨务办公室联合主办的“水韵江苏”摄影图片展近日在古城马六甲郑和·朵云轩举行。

本次摄影展由马来西亚马六甲历史城区（鸡场街）工委会承办，共展出摄影图片一百余张，涵盖“自然生态”“城乡宜居”“水韵人文”和“绿色发展”四大主题，全面反映了江苏的人文和自然风貌。

马六甲历史城区（鸡场街）工委会常务副主席颜天禄表示，江苏与马六甲缔结友好省州20年来，两地在各领域的交流和合作都取得了丰硕的成果。江苏与马六甲都是郑和七下西洋的重要节点，多年来，两地的文化交流活动此起彼伏，增进了两地人民的了解和友谊。

他说，虽然人员交流因疫情按下了暂停键，但是两地人民的精神交流却从未停止。他相信疫情之后，江苏与马六甲的交流必将迈上新高度。

中国侨联海外委员洪来喜表示，图片展用摄影的方式将江苏极具代表性的美丽瞬间带到马来西亚，让马六甲民众一览江苏之美，这对于促进两地人民的理解和友谊非常有意义。

华侨大学马来西亚研究中心主任钟大荣、马来西亚宗乡青联合总会马六甲分会会长陈炜建及郑和·朵云轩（马六甲）艺术馆馆长黄文庆等嘉宾出席开幕式。

(责编：崔译戈、杨牧)