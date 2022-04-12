新华社香港4月12日电（记者郑欣）针对美国国务院发言人普莱斯等政客及组织就香港特区警方对涉嫌串谋发布煽动刊物的嫌犯依法执法说三道四，赤裸裸干预香港事务和中国内政，外交部驻港特派员公署发言人12日表示强烈不满和坚决反对，敦促外部势力立即停止无理无聊的政治表演。

发言人表示，香港是法治社会，有法必依，违法必究。香港居民依法享有的权利自由包括言论和新闻自由有充分保障。但新闻自由不是违法犯罪的“通行证”。任何人以“新闻自由”之名从事危害国家安全、破坏法治和社会秩序的勾当，都是对新闻自由的亵渎，必将遭到法律的制裁。香港警方依法采取行动，是香港法治原则的体现，正当正义，不容置喙，不容干涉！

发言人指出，个别外部势力冒天下之大不韪，公然对特区警方依法执法横加指责，明目张胆叫嚣释放违法犯罪分子，赤裸裸破坏香港法治和社会安宁，是其一贯见不得香港稳、不希望香港治的卑鄙心理作祟，是企图打“香港牌”干涉中国内政的徒劳政治表演。个别政客和组织口口声称关心别人的“新闻自由”，却对自己国家动辄关闭新闻网站、频繁阻挠记者参加政府公开活动、无端打压别国媒体和记者的斑斑劣迹熟视无睹。这种双标操作充分坐实了其所谓“新闻自由”的欺骗性，世人也早已看清他们虚伪丑陋的“教师爷”嘴脸。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。任何哗众取宠的政治表演都动摇不了中方全面准确贯彻“一国两制”方针的坚定决心，阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的历史大势，敦促个别政客认清大势、改弦更张，立即停止以任何借口干预香港事务和中国内政。

(责编：崔译戈、杨牧)