人民网曼谷4月12日电 （记者孙广勇）4月的老挝首都万象，天气已十分炎热，气温超过30摄氏度。在当地医院的隔离病房里，身着防护服的中国医疗专家汗流浃背，耐心地与当地新冠肺炎患者沟通，详细了解患者病情，防护服上用中老两种语言书写的“老挝加油”字样十分显眼。

近期，老挝发生新一轮疫情，老挝政府全面加强防控，在全国增设隔离诊疗中心，并加快推进疫苗接种。2021年11月26日，中国军队第六批援老挝医疗队抵达万象，开始为期6个月的医疗援助工作，克服疫情影响，在当地深入开展医疗保障、临床带教、科普讲座等系列活动。老挝国防部卫生局局长坎平表示，老挝出现疫情后，中方援助生动诠释了老中命运共同体精神，老挝人民深表感谢。中国政府还先后派出多个援老抗疫医疗专家组，无偿援助疫苗，援建核酸检测实验室，提供大量物资援助，为老挝疫情防控发挥不可替代的关键作用。

中国援老抗疫医疗专家组根据成功经验，因地制宜帮助老挝方面升级防控和救治方案，提升技术水平和应对能力。“中国的帮助让老挝战胜疫情充满信心。”老挝老中友协秘书长西昆说。

中方专家组的到来给当地带来极大信心。顶着烈日，中方专家组深入社区和隔离点，提出具体防控建议，以期实现有序有度精准防控；赴老挝重点核酸实验室进行交流，交流分享中方经验；走访采样点，针对采样、信息登记、数据传输、人群风险研判等工作各环节，提出完善建议……一位老挝患者说，“之前心里一直没底，看到中国医生的到来，听到中国专家的叮嘱，心里更踏实了。”

1月25日，中国政府援助老挝第八批150万剂新冠疫苗运抵万象。老挝暴发新冠疫情以来，中方援助的疫苗助力保障老挝人民生命健康安全，也为老挝下一步恢复经贸往来、推动经济复苏打下坚实基础。

老挝卫生部部长本丰表示，老方防控工作面临的困难主要是医疗物资和设施匮乏。中国无偿援助疫苗，援建核酸检测实验室，提供大量物资援助，为老挝疫情防控发挥不可替代的关键作用，生动诠释老中命运共同体精神，老挝党和政府衷心感谢兄弟的中国人民无私援助和有力支持。

应对疫情，必须加强国际合作，才能有力维护各国人民健康、生命安全和经济社会发展。老挝总理潘坎表示，老挝和中国是命运共同体，老挝将加强与中国的合作，推动国际抗疫合作，共同提升地区卫生安全能力，为推动人类卫生健康共同体建设作出积极贡献。

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