人民网莫斯科4月12日电 （记者荣翌）4月8日，中国驻俄罗斯大使张汉晖在俄罗斯发行量最大的报纸《共青团真理报》发表署名文章《霸权主义和强权政治是世界动荡之源》。全文如下：

“北约是所有这些冲突的根源和癌细胞”

冷战结束至今已三十多年，冲突和战争阴云仍未消散，动荡与不安依然困扰着人类。世界到底怎么了？究竟是什么在搅动着人类安宁？西班牙《起义报》日前指出，“北约永不满足的目标，是所有这些冲突的根源和癌细胞。”

30年前，以美国为首的北约赢得了冷战，但胜利并未止住北约扩张的冲动，反而加快了胜利者前进的脚步。30年间，北约背信弃义五次东扩，成员由16国增强到30国，“刀尖”由柏林墙直抵俄罗斯边境。前苏联的势力范围被不择手段地鲸吞，大量先进进攻性战略武器被部署到东欧各国，一个大国被硬生生逼到绝地。

而北约的目标远不止遏制昔日对手，为建立“一超独霸”的单级世界，他们以西方意识形态和西方文明划线,以“美国第一”“西方至上”为利益导向，在全球范围内党同伐异，蛮横至极。

一是不惜对主权国家发动一系列战争。他们以所谓的“文明冲突论”发动波黑战争；打着“人道主义干涉”旗号入侵科索沃肢解南斯拉夫，其间竟悍然轰炸了中国驻南联盟大使馆；按照所谓“先发制人”军事安全战略，拿着一瓶“洗衣粉”作证据绕过联合国发动伊拉克战争；以“民主改造”为借口出兵利比亚、叙利亚；借“打恐”之名在阿富汗交战二十年。多年来北约搅得全球烽烟四起，战事连绵。据不完全统计，仅2001年后北约发动和参与的战争就夺去90万人的生命，包括近40万平民，造成阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国家数以千万计的难民流离失所，国破家亡。

二是为谋取地缘政治私利，在世界范围内不断策动“颜色革命”。格鲁吉亚“玫瑰革命”、乌克兰“橙色革命”、吉尔吉斯斯坦“郁金香革命”、黎巴嫩“雪松革命”、突尼斯“茉莉花革命”开启的“阿拉伯之春”，以及夭折的白俄罗斯“颜色革命”和香港“修例风波”等，背后都有以美国为首的北约暗中操控的身影。他们唯恐天下不乱，只待火中取栗，乱中渔利。

三是打着民主人权的幌子，粗暴干涉别国内政，遏制他国发展。对俄罗斯、朝鲜、伊朗、委内瑞拉等“不屈从”“不听话”的国家，北约动辄挥舞单边制裁大棒，滥用长臂管辖，进行政治、经济、科技等全方位制裁。为了遏制中国发展，他们炮制新疆存在“种族灭绝”的世纪谎言，暗中扶植达赖集团从事分裂活动，频频向“台独”势力发出错误信号，屡屡制造中美贸易摩擦，包括竟然非法拘禁孟晚舟女士近一千天。各种造谣抹黑、制裁打压手段无所不用其极，狼子野心昭然若揭。

北约已沦为美国推行霸权主义的工具

北约首任秘书长伊斯梅勋爵在北约成立之初，曾阐释北约目标是“赶走苏联人，带来美国人，压制德国人”。随着冷战结束，这些都已实现，北约已没有任何继续存在的理由。而北约这个“冷战怪胎”却并未像华约一样解体，反而彻头彻尾地沦为美国谋求建立单极世界的头号“打手”，推行霸权主义和强权政治的工具。他们肆无忌惮地侵蚀他国主权，破坏全球安全，争夺地缘利益，打开了一个又一个“潘多拉魔盒”，为当今国际关系发展开创了恶劣先例，动摇了公认的国际关系基本准则，严重破坏了世界和平与稳定。

但北约却罔顾事实，不仅大搞双重标准，更鼓吹所谓“基于规则的国际秩序”。这是典型的移花接木、偷梁换柱的把戏。他们口中的规则是西方国家制定的规则，他们所维护的也是西方主导的国际秩序，其实质是用自己制定的规则取代普遍的国际关系基本准则，将自己的意志强加于他国，这体现的不是其自诩的规则意识和民主正义，而是赤裸裸的霸权主义和强权政治，其自私自利的集团政治、“小圈子”做法逆历史潮流而动，只会越走越窄，走进历史的“死胡同”。

共同、综合、合作、可持续的安全观是照亮世界的一盏明灯

中华文明历来崇尚“以和邦国”“以谐万民”“以和为贵”“和而不同”。几千年来，和平融入了中华民族的血脉，刻进了中国人的基因。历史上，中国在秦朝时完成大一统，国力鼎盛之际不是四处攻伐，而是修建了万里长城，筑造防御工事；汉朝时中国武力全球首屈一指，开辟的却是横贯东西、连接欧亚的丝绸之路，打通了世界友好交往的大动脉；宋朝时中国GDP占到世界40%，却从未侵略扩张，对外传播的是友好、和平、合作理念；明朝时中国军事科技称霸世界，郑和带领当时世界上最庞大的舰队七下西洋，最远到达非洲东海岸，带去的不是战争和杀戮，而是丝绸、瓷器、茶叶和中国的先进技术。

新中国成立后，始终坚持独立自主的和平外交政策。我们提出了和平共处五项基本原则，始终同广大发展中国家站在一起，强调国家不分大小、强弱一律平等，坚持反帝反霸，反对强权政治，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。我们坚持改革开放，奉行互利共赢，讲求协商合作。2012年以来，中国高质量推动“一带一路”建设，提出全球发展倡议，积极推进多极化进程，大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，不断推动构建人类命运共同体，为促进世界和平和人类发展做出积极贡献。

面对当前美西方重拾冷战思维，制造阵营对立，破坏国际法制，热衷脱钩筑墙，崇尚霸权霸凌等种种行径，中国坚决反对霸权主义和强权政治，反对冷战思维和零和博弈。中国大力倡导共同、综合、合作、可持续的新安全观。

共同安全，就是一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以扩张军事集团来实现，安全不可分割。

综合安全，就是统筹维护传统领域和非传统领域安全，通盘考虑安全问题的历史经纬和现实状况，协调推进安全治理。

合作安全，就是通过对话合作促进各国各地区安全，增进战略互信，以合作谋和平、以合作促安全，和平解决争端。

可持续安全，就是发展和安全并重以实现持久安全。发展就是最大安全，积极改善民生，缩小贫富差距，以可持续发展促进可持续安全。

中国提出的新安全观顺应了全球化与和平、发展、合作、共赢的时代潮流，体现了各方合作应对安全挑战的迫切需求，展示了团结友好的合作理念，与北约的集团政治、军事对抗安全观有着天壤之别，为维护世界和平与发展开出了一道真正的“良方”。

中国人民是惹不得的，惹翻了是不好办的

近一段时间以来，美西方频繁打“新疆牌”“香港牌”“台湾牌”等，造谣抹黑中国，遏制打压中国，用心险恶，手段卑鄙，毫无底线。中国深受霸权主义和强权政治毒害。

美西方炮制所谓新疆“种族灭绝”“强迫劳动”“宗教压迫”等世纪谎言，甚至将电子产业园、拥有五星好评的住宅区等认定为所谓的“集中营”，妄图破坏中国民族团结，干扰中国发展。60多年来，新疆经济总量增长160倍，维吾尔人口从220万增长到1200万，人均预期寿命从30岁提高到74.7岁。新疆新区平均每530位穆斯林拥有一座清真寺，新疆清真寺总数是美国国内总数十倍还多。试问哪有这样的“种族灭绝”和“宗教压迫”？

美西方企图破坏香港繁荣稳定，搞“修例风波”在香港上演“颜色革命”。他们炮制涉港法案，实施非法制裁，包庇支持反中乱港分子，甚至指使多名乌克兰“亚速营”成员现身香港暴乱现场，进行“指导”和“声援”。香港事务纯属中国内政。中国政府果断出手，及时采取制定香港国安法、完善特区选举制度等一系列重大举措，坚持“一国两制”方针，落实“爱国者治港”原则，成功推动香港局势实现由乱到治的重大转折，粉碎了美西方图谋。

近期美西方再次挑起台湾问题，在售台武器、加强美台军事联系等方面动作不断，纵容鼓动“台独”势力，持续在南海兴风作浪、炫耀武力，人为挑动地缘政治对抗。中国《宪法》《反分裂国家法》《国家安全法》《反外国制裁法》等明确指出，世界上只有一个中国，台湾是中国神圣领土不可分割的一部分。中国反对任何国家以任何借口、任何方式干涉中国内政。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报有关规定，不要在台湾问题上玩火。

正如习近平主席所说，中国人民不惹事也不怕事，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯，中华民族是吓不倒、压不垮的！我们决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。任何外国不要指望我们会拿自己的核心利益做交易，不要指望我们会吞下损害中国主权、安全、发展利益的苦果。

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