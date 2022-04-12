人民网阿尔及尔4月12日电 （记者王传宝）阿尔及利亚政府11日对外宣布，第四届“阿尔及利亚创业挑战计划”（ASC）正式启动，重点推动本国农业和金融领域内的初创企业发展。

据阿尔及利亚通讯社报道，该计划由阿尔及利亚小型企业、初创企业和知识经济部负责，工业部、渔业和渔产品部及农业和乡村发展部协助。计划主要包括两方面主题：一是食品科技初创挑战，主要专注于农业、渔业等初创企业的发展和创新，促进粮食安全；二是金融科技初创挑战，主要专注于金融、保险及相关法律的初创企业的发展和创新，阿尔及利亚证券交易监管委员会（COSOB）及金融、银行、保险和法律等部门将以合作方参与该计划。

自2018年启动以来，阿尔及利亚创业挑战计划一直致力于支持该国新兴发展行业的创新者和初创企业的发展，迄今已举办了四届，组织16类不同形式的专业挑战，对4000多家初创企业和项目发起人给予支持。去年，该计划先后获得世界粮农组织等国际组织颁发的“世界粮食日积极贡献者奖”“西地中海最佳技能发展和创新支持方案”等多项国际大奖。

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