新华社纽约4月12日电 述评：美国私营监狱——当代奴隶制式的“集中营”

新华社记者

一向以“人权教师爷”自居的美国惯于就人权话题对他国指手画脚，但令人难以想象的是，在文明国家早已成为历史的“奴隶制”却一直存在于美国，而其臭名昭著的私营监狱系统更是堪称当代奴隶制式的“集中营”。

美国奴隶制名义上终止于1865年，宪法第13修正案宣布废除奴隶制和强迫劳动——除非是用于惩罚罪犯。而就是这个“除非”，让事实上的奴隶制在美国延续至今。

多年来，美国国内一直就奴隶现象是否仍然存在争议不断，焦点就在美国私营监狱系统。在押人口的各种悲惨遭遇让一个事实无可辩驳：美国不仅存在奴隶现象，而且由于私营监狱而存在奴隶制式“集中营”。

美国是世界监禁人口比例最高国家，在押人口占世界总数四分之一，而美国人口只占全球总人口不到5%。由于财政不堪重负，政府便将在押人员管理与控制以较低价格委托给私营公司，监狱从此变成一项可以营利的产业。

“美国现有监狱系统提供了充足证据证明这个国家远非‘无辜’”， 非营利机构“北美拉美议会”在一篇报道中直斥美国监狱“既是监狱，也是集中营”。

通过拼命压缩成本达到赚钱目的的私营监狱境况自然更加恶劣，很多研究者称其为“人间地狱”。而在南部边境地区设立的移民关押中心状况之糟糕连“地狱”都不如。有关数据显示，70%以上移民关押中心由私营公司经营。

曾乔装应聘、卧底私营监狱四个月的美国《琼斯夫人》杂志记者肖恩·鲍尔在文章里说：“牢房看上去像坟墓一样，犯人们裹着毯子躺在自己铺位上，双眼盯着墙壁，仅有从过道透进来的一点点亮光。”卧底期间，鲍尔除见惯犯人们挨饿、挨打，也看到有些私营监狱为了节省经费甚至让狱内帮派管理监狱，导致斗殴不断。

“在全国大部分监狱里，种族分裂如沟壑，以种族划分的监狱黑帮决定了监狱内部政治。”鲍尔写道。

美国国土安全部2019年对得克萨斯州埃尔·帕索市移民关押中心的突击检查显示，设计容纳125人的关押中心挤了900名被拘留者，容纳12人的牢房挤进76人，八人间挤进41人，类似情况屡见不鲜。而在这些只有站立空间的牢房里被拘留者一待就是数天乃至数周。

非营利新闻机构“对话”追溯美国奴隶制历史时提到，自18世纪末，“罪犯奴隶”和“不动产奴隶”就同时存在。在囚禁黑人最多的弗吉尼亚州，囚犯被宣布为“死魂灵”和“州奴”。直到20世纪初，各州才停止向农场主和工商业经营者出租罪犯作为铁路、高速路和煤矿的廉价劳动力。在佐治亚州，1907年停止出租罪犯竟然导致制砖、采矿业等多个行业遭受经济冲击，很多公司因此倒闭。

参议员莫克利称奴隶制是美国原罪，奴隶制和白人至上是骇人现实。

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