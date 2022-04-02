【环球网报道】据英国“天空”新闻台澳大利亚频道3月31日报道，澳大利亚财务部长伯明翰证实，该国政府正在考虑在达尔文建造新港口设施，这一“新达尔文港”将建在中国岚桥集团租赁的区域之外。报道还渲染称，伯明翰认为这一避开中国的港口计划可能会给澳带来“国防利益”。

英国“天空”新闻台澳大利亚频道报道截图

达尔文港位于澳大利亚北部，是距离亚洲和中国最近的澳港口，美军在那里设有军事基地。2015年，澳大利亚北领地政府以5.06亿澳元（约24亿人民币）的价格将达尔文港租给中国岚桥集团99年。而据澳媒最新报道，在本月29日发表的一份预算案中，澳政府有一笔15亿澳元的拨款将用于北领地的“新港口基础设施”，有人猜测，澳大利亚政府计划在达尔文地区建造第二个港口，以代替被中国租赁的港口。

伯明翰资料图

针对此事，报道称，澳大利亚财务部长伯明翰31日证实，预算中提到的15亿澳元将被用于投资达尔文的第二个港口。伯明翰称，第二个港口将与岚桥集团拥有的设施分开，但仍在达尔文的地理区域内。“我们在北领地投资基础设施，以支持北领地政府倡导的经济发展项目……这将为能源出口和国家创造财富提供更多的机会。”伯明翰说。

此外，据报道，伯明翰还声称，潜在的新港口设施可以为“国防行动（提供）有利条件”，这将是一个“额外并有价值的好处”。“在那里建造的基础设施有可能在工业和国防方面提供多种好处，如果它能实现多重目标，当然会受到欢迎。” 伯明翰说。

达尔文港资料图

2015年，澳大利亚北领地政府以5.06亿澳元（约24亿人民币）的价格将达尔文港租给中国岚桥集团99年。但之后，随着美国表达不满和国际形势的变化，达尔文港的租赁越来越多地被放到地缘政治角度考量。澳国内一些人频繁炒作该租约对澳的“国家安全风险”，在澳国防部长达顿的推动下，澳国防部2021年开始对该租约进行审查。

不过，澳国防部的审查结果显示，没有找到“国家安全理由”建议联邦政府推翻中国山东岚桥集团租借澳北部达尔文港的99年租约。澳媒评论认为，这一结果使澳政府取消该租约变得困难。与此同时，这一审查结果让澳国内的反华势力气急败坏，他们甚至要求政府“找到终止该租约的办法”。

(责编：于洋、杨牧)