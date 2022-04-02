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英国持续监测新冠新变种XE

2022年04月02日18:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦4月2日电 （武一丹）“混合毒株”进入英国！英国新增637例两种奥密克戎亚种重组变种而产生的毒株，被称为XE，传播速度比BA.2快接近10%。英国卫生安全局表示，将持续监测新冠重组毒株XE。

英国卫生安全局日前发布报告称，新冠病毒出现重组毒株并不罕见，报告涉及3种重组毒株：XF、XE和XD。其中，XD和XF是德尔塔毒株和奥密克戎毒株的亚型BA.1的重组毒株，XE是奥密克戎毒株的亚型BA.1和BA.2的重组毒株。

据监测，目前英国已经确认了637例由新毒株XE引发的相关感染病例。此外，XF毒株感染病例曾在英国出现，但自2月中旬以来未再被发现；另一XD毒株感染病例，英国尚未发现，但已经在法国、比利时和丹麦出现。

报告同时称，目前没有足够证据得出重组毒株XE在增长优势或其他特性方面的结论，该局会持续监测相关情况。

对于新变种XE，英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯说，病毒变种的合并重组并不罕见，特别是在有好几种变种同时存在时。目前，还没有足够的证据得出XE毒株在传染性、严重性或影响疫苗有效性方面的结论。科学家们表示，目前还没有证据表明XE拥有更强的致病能力。

英国卫生安全局的负责人珍妮·哈里斯3月31日表示，新冠疫情在未来18个月至两年的时间里仍无法预测。“我们必须持续保持警惕，监测发病率，并对新变种做出适当反应。”珍妮·哈里斯说。

最新疫情数据显示，英国过去一周新增新冠阳性527550例，新增新冠死亡1116人。英国累计新冠阳性21216874例，累计新冠死亡165570人。 

(责编：于洋、刘慧)

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