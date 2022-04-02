新华社联合国4月1日电 中国常驻联合国副代表戴兵1日在联合国大会关于二十国集团（G20）工作重点吹风会上发言，呼吁G20将发展作为合作最优先方向。

戴兵说，当前全球抗疫和经济复苏正处于关键时期，多领域危机叠加共振，G20作为国际经济合作主要论坛和全球经济治理重要平台，肩负重要责任，应加强团结合作和沟通协调，聚焦经济金融领域重点问题，将发展作为合作最优先方向，共同应对国际卫生、数字、能源等领域的突出挑战。中方支持主席国印尼围绕“共同复苏、强劲复苏”主题打造巴厘岛峰会成果，赞赏印尼为推进G20各领域合作所作努力。中方认为，今年G20合作应关注以下重点：

一是应对疫情。弥合“免疫鸿沟”、支持发展中国家提升疫情应对能力应成为G20卫生合作重点。应尽快在同发展中国家联合研发、加大向发展中国家提供疫苗、支持世界贸易组织就疫苗知识产权豁免早作决定等方面迈出实质性步伐。

二是经济复苏。G20应加强宏观经济政策协调，敦促主要经济体采取负责任、可预期的宏观经济政策，防止负面效应外溢，维护国际经济金融体系稳定。G20还应在保障产业链供应链稳定方面采取更多行动。

三是发展议程。疫情和地缘政治冲突严重冲击全球发展事业，G20应在减贫、粮食安全、工业化、基础设施建设等发展中国家关切的领域加大投入，引领落实联合国2030年可持续发展议程。

四是数字转型。G20应重视弥合发展中国家数字鸿沟，完善数字经济规则，合力营造开放、公平、非歧视的环境，挖掘创新增长动力。

五是气候与能源。G20应坚持“共同但有区别的责任”原则，落实罗马峰会共识，将动员资金和技术作为合作重点。发达国家应兑现承诺，填补资金缺口，消除技术转让障碍。在促进能源转型的同时重视能源可及、能效等问题，有力维护国际能源市场稳定。

戴兵说，中方愿同各方一道，全力支持主席国印尼工作，共同推动巴厘岛峰会取得成功，为完善全球经济治理、推动世界经济稳定复苏作出积极贡献。

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