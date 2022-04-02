人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

英国卫生安全局：将持续监测新冠重组毒株XE相关情况

2022年04月02日17:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦4月1日电（记者郭爽）英国卫生安全局日前发布报告称，新冠病毒出现重组毒株并不罕见，目前没有足够证据得出重组毒株XE在增长优势或其他特性方面的结论，该局会持续监测相关情况。

　　英国卫生安全局的报告涉及3种重组毒株：XF、XE和XD。其中，XD和XF是德尔塔毒株和奥密克戎毒株的亚型BA.1的重组毒株，XE是奥密克戎毒株的亚型BA.1和BA.2的重组毒株。

　　报告称，迄今为止，英国报告了637例XE毒株感染病例，最早的样本日期为今年1月19日。

　　此外，英国报告了38例XF毒株感染病例，但自2月中旬以来未发现相关感染病例，目前没有证据表明英国境内出现该毒株的社区传播。全球数据库迄今已报告49例XD毒株感染病例，其中大部分在法国，英国尚未发现。

　　据英国卫生安全局介绍，一个人同时感染两种或更多变异毒株时，这些毒株的遗传物质在患者体内混合，就可能出现重组毒株。

　　英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯说，重组毒株并不罕见，特别是在几种变异毒株同时流行时。在大流行期间已发现了几种这样的毒株，与很多其他种类的毒株一样，大多数重组毒株会较快消亡。

　　霍普金斯指出，截至目前，还没有足够的证据得出XE毒株在传染性、严重性或影响疫苗有效性方面的结论。卫生安全局将继续密切监测相关情况。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部