新华社伦敦4月1日电（记者郭爽）英国卫生安全局日前发布报告称，新冠病毒出现重组毒株并不罕见，目前没有足够证据得出重组毒株XE在增长优势或其他特性方面的结论，该局会持续监测相关情况。

英国卫生安全局的报告涉及3种重组毒株：XF、XE和XD。其中，XD和XF是德尔塔毒株和奥密克戎毒株的亚型BA.1的重组毒株，XE是奥密克戎毒株的亚型BA.1和BA.2的重组毒株。

报告称，迄今为止，英国报告了637例XE毒株感染病例，最早的样本日期为今年1月19日。

此外，英国报告了38例XF毒株感染病例，但自2月中旬以来未发现相关感染病例，目前没有证据表明英国境内出现该毒株的社区传播。全球数据库迄今已报告49例XD毒株感染病例，其中大部分在法国，英国尚未发现。

据英国卫生安全局介绍，一个人同时感染两种或更多变异毒株时，这些毒株的遗传物质在患者体内混合，就可能出现重组毒株。

英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯说，重组毒株并不罕见，特别是在几种变异毒株同时流行时。在大流行期间已发现了几种这样的毒株，与很多其他种类的毒株一样，大多数重组毒株会较快消亡。

霍普金斯指出，截至目前，还没有足够的证据得出XE毒株在传染性、严重性或影响疫苗有效性方面的结论。卫生安全局将继续密切监测相关情况。

(责编：于洋、杨牧)