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“红楼艺梦”主题展览在荷兰海牙开幕

2022年04月02日11:16 | 来源：人民网-国际频道
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谈践大使发表致辞。人民网记者 张朋辉摄
谈践大使发表致辞。人民网记者 张朋辉摄

人民网海牙4月1日电 （记者张朋辉）3月31日，“红楼艺梦”主题展览在荷兰海牙中国文化中心开幕。中国驻荷兰大使谈践出席开幕式并致辞，荷中友好协会代表等出席了开幕式。

谈践大使在致辞中说，《红楼梦》被誉为中国四大名著之首，具有世界影响力。感谢三位译者耗费多年心血将这部巨著介绍给荷兰读者，完成全本翻译，并在中荷建交50周年之际付梓出版。希望荷兰民众通过本书更多了解中国古典文明和中国传统哲学，推动两国人文交流。

首部荷兰语全译本120回《红楼梦》在本次展览中亮相。荷兰语《红楼梦》共4卷，由林恪、哥舒玺思和马苏菲三位荷兰汉学家和翻译家历经13年合作完成，去年11月在荷兰正式出版。

“红楼艺梦”主题展览由海牙中国文化中心和中国文物交流中心联合主办。展览分为“艺文红楼”“艺观红楼”和“艺影红楼”三部分，展出了《红楼梦》中外文译本及其他相关书画和影音作品。

展览布局借鉴了江南园林亭台回廊的元素，展示多版本、多语种的《红楼梦》及相关画作、书法等作品。展览为开放式，观众可以翻阅多国语言译本小说、画册等。展览还专设儿童互动区域，孩子们可以循着大观园地图，勾描红楼梦人物，在游戏中体验经典。

“红楼艺梦”主题展览将持续至6月24日，其间还将举办《红楼梦》诗歌鉴赏、重温经典和红楼美食等主题活动。 

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(责编：贾文婷、常红)

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