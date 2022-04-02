新华社合肥4月1日电

“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话主席声明

2022年3月31日，“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话在中国安徽屯溪举行。中国国务委员兼外长王毅主持，伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦外长或高级代表与阿富汗临时政府代理外长共同出席，卡塔尔副首相兼外交大臣、印度尼西亚外长作为来宾应邀参加。

一、王毅首先介绍了刚刚结束的第三次阿富汗邻国外长会情况，表示此次外长会进一步凝聚了各邻国在阿问题上的共识，体现了邻国对阿富汗和平重建的共同支持，一致督促阿问题的始作俑者在阿问题上承担应尽责任。与阿代理外长的面对面对话侧重听取阿富汗临时政府介绍内外政策，表达邻国对阿的关切，增进相互间的了解，形成帮助阿富汗走上正轨、提振经济、改善民生的共识，以切实维护地区的安全稳定。

邻国重视阿富汗临时政府过去半年来施政努力，肯定其在反恐、禁毒等领域所作承诺和采取的举措。呼吁国际社会与阿临时政府开展对话沟通。

邻国重申尊重阿富汗独立、主权和领土完整，支持“阿人主导，阿人所有”的基本原则，鼓励阿临时政府进一步增强政权的包容性，奉行温和稳健的内外政策，保障各族群和妇女儿童在内全体阿富汗人民的基本权利，同世界各国发展友好关系，采取更多可视性举措坚决彻底反恐，切实履行在禁毒领域所作承诺。

邻国重视阿富汗面临的经济和民生困难，愿积极落实《阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议》，进一步加大对阿紧急人道援助力度，加强同阿经贸、能源、农业等领域务实合作，帮助阿深化同地区国家的互联互通，融入区域经济一体化进程，提升阿自主发展能力。重申愿同阿临时政府开展反恐安全合作，帮助其加强反恐能力建设。

邻国赞赏并支持联合国在向阿富汗提供人道援助方面发挥应有作用，呼吁国际社会持续积极开展对阿人道援助，希望多边金融机构为阿富汗经济重建提供融资支持，敦促阿富汗当前困局始作俑者切实履行对阿经济重建和未来发展的责任。

二、阿富汗方面高度评价阿邻国协调合作机制作用，赞赏邻国在人道援助、疫情防控、经济发展等领域向阿人民提供的宝贵支持。

阿富汗方面表示，高度重视各邻国关切，决不允许外部势力再占据阿领土，也决不允许任何势力利用阿领土反对其他国家。已调整施政重点，集中精力实现稳定、推进发展，愿成为地区互联互通的纽带，同周边邻国共谋繁荣。期待邻国尽早给予阿临时政府外交承认。重视保障妇女儿童权益，已重开学校，从未禁止女童教育，在医疗、教育等各行各业都有大量女性参与。欢迎各族群参政，将吸收更多专业人士参加政府工作。强调美国仓促撤离使阿当前面临极大困难，敦促其立即解除对阿海外资产的冻结、解除对阿无理制裁，希望国际社会向阿提供更多支持和帮助。

三、印度尼西亚、卡塔尔作为来宾阐明各自在阿富汗问题上的立场，赞赏阿邻国协调合作机制为维护地区稳定发展发挥的积极作用，强调愿继续同阿临时政府和阿邻国加强沟通对话。

四、各方高度评价中方搭建邻国同阿富汗临时政府对话这一新的平台，表示面对面交流增进了地区国家尤其是邻国与阿临时政府的相互了解，加深了各方对阿现实情况的认识，有助于进一步凝聚共识。期待阿临时政府履行在加强族群团结、坚决打恐禁毒、包容建政施政等方面作出的承诺，愿意在现有基础上向阿提供更多实质性帮助。一致同意继续举办“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话。

(责编：岳弘彬、牛镛)