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中企承建的孟加拉国最大污水处理厂正式投运

2022年04月01日23:33 | 来源：新华网
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　　新华社达卡4月1日电（记者刘春涛）采用中国标准、由中国资金支持、中国企业建设的孟加拉国达舍尔甘地污水处理厂项目实体施工于3月31日完成，从4月1日开始正式进入运维期。

　　孟加拉国达舍尔甘地污水处理厂项目由中国政府提供优惠贷款、中国进出口银行提供融资、中国电建旗下中国水电工程顾问集团有限公司承建，于2017年8月1日正式开工。中孟数千名建设者、数十家参建单位克服登革热、恐怖袭击、新冠疫情等诸多挑战，成功实现了项目移交。

　　达舍尔甘地污水处理厂是孟加拉国第一座现代化大型污水处理厂、南亚地区最大单体污水处理厂，采用了清华大学相关专利。

　　该项目还涵盖了孟加拉国第一座现代化污泥焚烧厂，实现了该国境内首次在同一厂区内将污水处理厂和污泥焚烧厂同步建成投运，也是中国“喷雾干化+回转窑焚烧工艺”专利技术和设备第一次在海外建成投运。

　　该项目每天可处理首都达卡市区近500万人口的生活污水，大幅度改善达卡水环境污染现状。项目自建设以来受到中国驻孟加拉国大使馆、孟加拉国相关部委、项目业主方广泛关注与支持，得到了当地居民的高度赞赏和肯定，为中国企业深耕孟加拉国市场打下良好基础。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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