新华社北京4月1日电（记者伍岳、朱超）针对美方发布所谓“香港政策法”报告妄评中国中央政府治港政策一事，外交部发言人赵立坚1日在例行记者会上说，中方对此强烈不满、坚决反对，他敦促美方立即停止这一错误做法，在涉港问题上谨言慎行。

赵立坚说，香港是中国的特别行政区，香港事务属于中国内政，任何外国无权干涉。“美方发表有关报告，无视事实，对香港事务说三道四，对中国中央政府和香港特区政府无端指责，中方对此强烈不满、坚决反对。美方应立即停止这一错误做法，在涉港问题上谨言慎行。”

赵立坚说，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的权利和自由依法得到充分保障。中国政府严格按照宪法和基本法办事、全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。

他说，中方依法制定和实施香港国安法、完善香港选举制度，归根到底是为了维护香港繁荣稳定和“一国两制”。香港国安法打击的是极少数危害国家安全的犯罪分子，保护的是广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由。香港国安法实施以来，香港法治得到切实完善和更好保障，香港法治指数继续在全球名列前茅，外国投资者对香港的信心进一步增强，这是不容否认的客观事实。

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