人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部：美方应在涉港问题上谨言慎行

2022年04月01日19:14 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月1日电（记者伍岳、朱超）针对美方发布所谓“香港政策法”报告妄评中国中央政府治港政策一事，外交部发言人赵立坚1日在例行记者会上说，中方对此强烈不满、坚决反对，他敦促美方立即停止这一错误做法，在涉港问题上谨言慎行。

　　赵立坚说，香港是中国的特别行政区，香港事务属于中国内政，任何外国无权干涉。“美方发表有关报告，无视事实，对香港事务说三道四，对中国中央政府和香港特区政府无端指责，中方对此强烈不满、坚决反对。美方应立即停止这一错误做法，在涉港问题上谨言慎行。”

　　赵立坚说，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的权利和自由依法得到充分保障。中国政府严格按照宪法和基本法办事、全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。

　　他说，中方依法制定和实施香港国安法、完善香港选举制度，归根到底是为了维护香港繁荣稳定和“一国两制”。香港国安法打击的是极少数危害国家安全的犯罪分子，保护的是广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由。香港国安法实施以来，香港法治得到切实完善和更好保障，香港法治指数继续在全球名列前茅，外国投资者对香港的信心进一步增强，这是不容否认的客观事实。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部