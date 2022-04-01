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外交部：英方应放下殖民心态，停止干涉香港事务和中国内政

2022年04月01日19:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月1日电（记者朱超、伍岳）针对英国近日发布第50份《香港问题半年报告》攻击抹黑中方治港政策特别是香港国安法一事，外交部发言人赵立坚1日在例行记者会上应询表示，英方应该正视香港已回归祖国近25年的现实，放下殖民心态，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政。

　　赵立坚说，英方不顾中方严正立场，再次发表所谓《香港问题半年报告》，一如既往歪曲事实、混淆视听，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此强烈谴责并坚决反对。

　　赵立坚说，香港回归以来，中方始终坚定不移全面准确贯彻“一国两制”“港人治港”、高度自治方针，香港居民依法享有远远超出1997年以前的更多权利和自由。香港国安法实施以来，国家安全得到维护，法治正义得到伸张，广大香港居民和外国在港公民的合法权利和自由得到更充分的保障。“我们相信，在中央政府全力支持和香港各界人士共同努力下，香港一定能够保持长期繁荣稳定，继续巩固作为国际金融、航运、贸易中心的地位。”

　　他说，任何对香港国安法的攻击抹黑，都阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的大势。“英方企图通过发表报告、操弄英国国民（海外）护照（BNO）、施压法官离任等手段扰乱香港人心，这不可能得逞。”

　　赵立坚强调，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，也根本不存在所谓“历史责任”。“英方反复拿《中英联合声明》说事，一年两度借所谓‘半年报告’对香港事务指手画脚，充当‘教师爷’‘复读机’，这种行径只会损害英方自身的形象。英方应该正视香港已回归祖国近25年的现实，放下殖民心态，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政，不要再给中英关系制造麻烦。”他说。

(责编：于洋、杨牧)

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