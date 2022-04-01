新华社北京4月1日电 题：为阿富汗雪中送炭 彰显中国大国担当

新华社记者成欣

3月31日，第三次阿富汗邻国外长会在安徽屯溪召开，与会各方就尊重阿富汗独立、主权和领土完整，支持阿富汗人民自主决定国家命运等达成多项共识。此次会议由中方主持召开，是中国为阿富汗实现持久和平、稳定发展所作的又一次重要贡献。

有网友评论说，当阿富汗面临雪崩般危机时，有的国家在雪上加霜，中国则一直是雪中送炭。

当前，阿富汗正处于由乱及治的关键时期。面对内外多重挑战，阿富汗和平重建任重道远，阿富汗人民需要外界更多支持和帮助。作为阿富汗的友好近邻和真诚朋友，中国为阿富汗的重建发展作出不懈努力，展现了一个负责任大国的正义担当。

中国一贯坚持面向全体阿富汗人民的友好政策。我们尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民作出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯，从不干涉阿富汗内政，从不在阿谋求任何私利，从不寻求所谓势力范围。诚如阿富汗朋友所言，中国是唯一没有伤害过阿富汗的大国。

中国用实际行动帮助阿富汗人民渡过难关。去年以来，为帮助阿富汗人民平安越冬，中国第一时间向阿方提供多批紧急人道援助，并先后安排36架次包机进口阿富汗松子，帮助阿富汗解决经济民生困难，提升自主发展能力。中国政府通过双边渠道先后向阿提供2.5亿元人民币紧急援助，包括越冬衣物、粮食和新冠疫苗。中国一些地方政府和民间团体也向阿提供多达5000万元人民币物资援助。这些援助均已落地。

中国努力推动凝聚支持阿富汗重建的国际合力。阿富汗局势剧变以来，中方和本地区其他各方紧急行动起来，通过举行上合组织和集安组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会、阿富汗邻国外长会、中俄巴伊四国外长非正式会议等，推动各方形成共识，发出帮助阿富汗止乱回稳的一致声音。

值得注意的是，此次阿富汗邻国外长会期间，还召开了阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议，中国、美国、俄罗斯、巴基斯坦四国阿富汗问题特使和特别代表参加。中美俄巴是阿富汗问题的重要攸关方，也是对阿有重要影响的国家。四方优势互补，形成合力，可以办成很多大事。在阿富汗问题上，美国作为阿富汗问题的始作俑者，应当深刻吸取教训，以实际行动担负起阿富汗国家重建的首要责任，而不是公然劫掠阿富汗在美资产或继续搞各种单边制裁。

只要国际社会齐心协力，阿方真正做到广泛包容建政、温和稳健施政，相信经历漫长“寒冬”的阿富汗人民，终会迎来春暖花开的一天。

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