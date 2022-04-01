中外代表参加安哥拉罗安达奥特莱斯商城开工仪式。中铁二十局供图

人民网约翰内斯堡4月1日电 （记者邹松）当地时间3月30日上午10时，安哥拉首都罗安达奥特莱斯商城施工现场彩旗飘飘、礼炮齐鸣，中铁二十局集团安哥拉国际公司承建的奥特莱斯商城举行开工典礼。

建设中的奥特莱斯商城位于安哥拉首都罗安达“唐人街”赞古商业区核心位置，商贸城占地面积10万平方米，建筑面积5万多平方米，采用中国标准设计建设，建成后将为客户提供一站式购物服务，并为各类商家、客户创造一个安全、便利和舒适的营商环境。

安哥拉工业贸易部国务秘书阿玛戴奥·来当·奴奈斯在致辞中表示，很高兴中国企业参与到安哥拉的经济发展当中，促进安哥拉民生，安政府将全力支持和帮助项目建设。他表示，中铁二十局是安哥拉建设的重要力量，是履行社会责任的优秀企业，在安哥拉经济发展中发挥了重要的作用。

中国驻安哥拉大使馆李斌代办代表龚韬大使和使馆全员对项目开工表示祝贺。他表示，奥特莱斯商城是落实“九大工程”中“投资驱动工程”的重要体现，也是安哥拉投资环境得到重大改善的体现，是一个由中国投资、中国建设、中国运营管理的纯中国项目，要从建设、运行、管理中处处体现中国品质，弘扬中国形象，传播中国文化。希望各中资企业发挥优势，精诚合作，把罗安达高速路沿线商业街建成一条时尚的高科技商品的“快速路”、实现安哥拉本地包容性发展的“快速路”，以及中安战略伙伴关系下务实合作的“快速路”，把赞古商业密集区打造成安哥拉新的时尚亮点。

中铁二十局集团安哥拉国际公司总经理韩书臣表示，中铁二十局在安哥拉建设了象征“中安两国人民友谊之路”的本格拉铁路，建设了被誉为安哥拉最美的奎托机场，以及安哥拉最大的罗德里格斯立交桥等30余项重点工程和民生工程，工程质量和履约能力得到了安哥拉政府、业主的高度认可。企业将继续严格按照质量标准、技术规范组织施工，把奥特莱斯商城建设成为形象工程、精品工程。

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