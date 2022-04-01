新华社海牙3月31日电（记者王湘江）“红楼艺梦”主题展览3月31日在荷兰海牙中国文化中心开幕，展出《红楼梦》中外文译本及其他相关书画和影音作品。

此次展览由海牙中国文化中心和中国文物交流中心联合主办。中国驻荷兰大使谈践、荷中友好协会代表等出席了开幕式。展览分为“艺文红楼”“艺观红楼”和“艺影红楼”三部分，以“艺说”形式讲述《红楼梦》在中国文化中的地位和深远影响。

记者在现场看到，观众徜徉在借鉴了江南园林亭台回廊风格的展览现场，或翻看中英法荷西等各种语言版本的《红楼梦》，或驻足欣赏《红楼梦》主题绘画作品，或在大屏幕前观看《红楼梦》电视剧经典片段。

在展品中，首部荷兰语全译本120回《红楼梦》颇为引人瞩目。这部译本由三位荷兰汉学家和翻译家历经13年合作完成，2021年11月在荷兰正式出版。译者之一哥舒玺思对新华社记者说，上大学时，她偶然接触到中文，被丰富多彩的中国历史和文化深深吸引，从此致力于中国语言和文化的学习、研究和传播，出于对《红楼梦》的热爱，她投入了翻译工作。

“红楼艺梦”主题展览将持续至6月24日，其间还将举办《红楼梦》诗歌鉴赏、重温经典和红楼美食等主题活动。

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