新华社罗马3月31日电 专访：中国实践助益全球消除贫困与饥饿——访联合国粮农组织市场及贸易司司长贝尔哈桑

新华社记者贺飞 陈占杰

联合国粮食及农业组织市场及贸易司司长布贝克尔·本·贝尔哈桑日前接受新华社记者书面专访时说，中国为建立可持续农业食品体系、提高农业生产和质量所作的努力，对于全球实现消除贫困与饥饿的可持续发展目标大有助益。

贝尔哈桑说，中国是世界粮食市场的重要参与者，是全球主要农业食品进口国和出口国之一。“中国在消除饥饿方面采取了许多举措，”他说，“中国经验有很多值得学习的地方。”

他指出，世界仍处于疫情对粮食安全的负面影响之下。联合国粮农组织发布的2021年《世界粮食安全和营养状况》报告显示，在疫情笼罩下，2020年全球近三分之一人口无法获得充足食物，人数在短短一年内增加了3.2亿。

“2021年各地区间经济复苏高度不平衡，”贝尔哈桑说，“许多发展中国家，尤其是撒哈拉以南非洲以及拉丁美洲和加勒比地区的发展中国家，预计在2024年之前难以恢复到疫情前增长水平，这将继续扩大原有的不平等，并削弱全球减贫和可持续发展进展。”

贝尔哈桑说，疫情将“对全球粮食安全造成持久影响”。“根据联合国粮农组织的分析，2030年全球约有6.6亿人仍可能面临饥饿，比没有发生疫情的情况下多3000万人。”

他指出，在疫情以前，长期冲突、气候变化、经济放缓和衰退是全球饥饿和粮食不安全的主要诱因。它们相互作用，对全球粮食系统造成多重影响，而疫情的出现让这一局面更加恶化。

他说，食品价格飞涨也对粮食安全构成威胁。据粮农组织统计，2月全球食品价格指数为140.7点，同比上涨超20%。低收入缺粮国家因缺乏财政手段支付增加的粮食进口费用，受影响最大。

贝尔哈桑说，在世界各经济体努力应对新冠疫情对粮食安全造成的负面影响之际，俄乌冲突给全球粮食安全又添一重严峻挑战。

据他介绍，乌克兰和俄罗斯是全球主要农业生产国和农产品出口国，主要出口小麦、玉米、葵花籽油等产品。2021年，俄罗斯还是世界最大氮肥出口国、第二大钾肥供应国和第三大磷肥出口国。“许多国家依赖乌克兰和俄罗斯的粮食供应，包括一些最不发达国家和低收入缺粮国家。”

贝尔哈桑说，俄乌局势导致两国粮食生产供应链中断，再加上一些国家对俄罗斯实施贸易限制，全球粮食安全将因此受到重大影响。冲突不仅直接造成粮食供应减少，还导致能源、化肥等价格上涨，提高生产成本，最终导致全球粮食价格上涨。他指出，乌克兰危机“对粮食产量的影响或可持续至2022-2023年度甚至更久”。

贝尔哈桑说，据联合国粮农组织初步估计，全球营养不足人口在2022-2023年度可能增加800万到1300万，增长最明显的是亚太地区，其次是撒哈拉以南非洲地区、近东和北非地区，最终实际影响将取决于俄乌冲突的持续时间和规模。

贝尔哈桑指出，按照当前形势，全球无法在2030年实现“零饥饿”目标，“需要采取紧急、大胆的行动，特别是采取行动解决粮食获得不平等问题”。

他说，粮农组织-中国南南合作计划第三阶段将继续协助发展中国家，为全球减贫、应急响应、农业粮食体系转型，以及到2030年实现粮食安全、改善营养状况贡献力量。

贝尔哈桑高度评价中国在南南合作和三方合作方面所作的努力和贡献。“中国一直是粮农组织南南合作和三方合作的重要参与者和坚定支持者。”他说。粮农组织-中国南南合作计划目前约在20个国家开展，已让10万多人直接受益。

“中国在减贫和农业发展方面的经验将成为支持其他发展中国家落实2030年可持续发展议程和可持续发展目标的重要资源。”他说。

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