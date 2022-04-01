新华网曼谷4月1日电（记者宋宇） 在3月30日举行的第九届亚太可持续发展论坛边会上，亚洲多国及国际组织代表认为，应充分发挥联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(简称亚太经社会)等区域组织和平台作用，增强各国发展合力，促进政策对接，实现粮食安全和可持续发展。

此次边会是由中国常驻亚太经社会代表处、柬埔寨常驻亚太经社会代表处和联合国可持续农业机械化中心共同举办的、以“防治土地退化，促进亚太粮食安全”为主题的在线研讨会。亚太区域内多国和联合国粮农组织等代表就保护性耕作、防治土地退化、推动农业机械化、可持续农业创新等分享实践经验。

亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳在会上表示，亚太经社会通过中国一亚太经社会合作基金在亚洲发展中国家开展土壤保护合作项目，并取得良好效果。她期待亚太各国加强合作，增强粮食系统韧性，全面推动落实2030年可持续发展议程。

中国驻泰国大使韩志强说，中国用占世界9%的耕地、6%的淡水资源，解决了世界约20%人口的吃饭问题，走出了一条中国特色的粮食安全之路。

第九届亚太可持续发展论坛于3月28日至3月31日在亚太经社会总部所在地曼谷召开，与会代表就联合国2030年可持续发展目标现今遇到的挑战及对策展开探讨。

(责编：苏缨翔、燕勐)