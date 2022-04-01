外交部发言人赵立坚在4月1日的例行记者会上说，北约理应对自身在欧洲安全问题以及在乌克兰危机中扮演的角色进行反思。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃近日表示，“北约布鲁塞尔峰会体现了北约成员国对美国的绝对忠诚，表明北约将继续对俄罗斯进行全面遏制并希望俄乌冲突一直持续下去”。在回答相关提问时，赵立坚指出，北约作为冷战产物，本应在苏联解体时成为历史。他说，上世纪90年代初，时任美国国务卿詹姆斯·贝克向苏联领导人戈尔巴乔夫承诺，“北约将不会向东扩张哪怕是一英寸”。作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美国主导北约在1999年后的20多年里搞了五轮东扩，北约成员国从16个增加到30个，向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边境，一步步将俄罗斯逼到墙角。

赵立坚表示，世界不需要“新冷战”，欧洲更不需要“新冷战”。乌克兰危机已经持续一个多月，国际社会绝大多数国家都希望劝和促谈，期盼尽快实现停火止战。“北约理应对自身在欧洲安全问题以及在乌克兰危机中扮演的角色进行反思。”（记者朱超、伍岳）

(责编：苏缨翔、燕勐)