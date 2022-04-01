人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

赵立坚说北约应反思在乌克兰危机中扮演的角色

2022年04月01日16:45 | 来源：新华社微博
小字号

外交部发言人赵立坚在4月1日的例行记者会上说，北约理应对自身在欧洲安全问题以及在乌克兰危机中扮演的角色进行反思。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃近日表示，“北约布鲁塞尔峰会体现了北约成员国对美国的绝对忠诚，表明北约将继续对俄罗斯进行全面遏制并希望俄乌冲突一直持续下去”。在回答相关提问时，赵立坚指出，北约作为冷战产物，本应在苏联解体时成为历史。他说，上世纪90年代初，时任美国国务卿詹姆斯·贝克向苏联领导人戈尔巴乔夫承诺，“北约将不会向东扩张哪怕是一英寸”。作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美国主导北约在1999年后的20多年里搞了五轮东扩，北约成员国从16个增加到30个，向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边境，一步步将俄罗斯逼到墙角。

赵立坚表示，世界不需要“新冷战”，欧洲更不需要“新冷战”。乌克兰危机已经持续一个多月，国际社会绝大多数国家都希望劝和促谈，期盼尽快实现停火止战。“北约理应对自身在欧洲安全问题以及在乌克兰危机中扮演的角色进行反思。”（记者朱超、伍岳）

(责编：苏缨翔、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部