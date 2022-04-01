美国非营利组织“枪支暴力档案”网站相关数据显示，今年前三个月，枪支暴力在美国已造成至少10362人丧生，另有8172人受枪伤，较去年同期都有所增加。

对此，外交部发言人赵立坚在4月1日的例行记者会上答问时说，这个数字意味着今年前三个月，美国平均每天就有超过115人因枪支暴力失去生命，超90人受伤。还有研究评估，美国人口仅占全球人口的5%，却拥有全世界46%的枪支。#美国的枪店数量和药店一样多#。美国平民手中有各类枪支近4亿支，平均每100人手中就有约120支枪。

“这些数据说明，美国不仅是世界头号强国，还是世界头号‘枪国’。”赵立坚说，据媒体报道，美国的枪支制造和交易已经形成巨大产业链，相关利益集团为美国总统和国会选举提供了大量政治捐款，形成“政客+军火商”的军工联合体，深刻影响着美国政策和社会舆论。在军工联合体的合力操纵下，多届美国政府有心限枪但无力回天，各种形式的控枪法案往往由于各种原因无疾而终。美国枪支暴力案件越来越多，已经成为美国制度弊端的典型例证。 “美国政府应该先把枪支暴力的魔鬼收回瓶子里，让美国人民享有没有枪支暴力的民主和人权。”他说。（记者朱超、伍岳）

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