新华社北京4月1日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯议会对美国在乌克兰建立生物实验室活动的调查委员会3月31日召开首次会议，委员会已着手调查俄国防部提供的文件。乌克兰方面通报，俄军正在撤出切尔诺贝利核电站，并以书面形式将核电站控制权移交给乌方人员。

——俄国家杜马（议会下院）网站3月31日发表声明说，俄罗斯议会对美国在乌克兰建立生物实验室活动的调查委员会当日召开首次会议，听取了俄国防部提供的信息。委员会联席主席、俄国家杜马副主席亚罗瓦娅说，俄特别军事行动揭露了美方在乌境内的危险行径，这一危险涉及俄乌双方。委员会目前在研究美国总统拜登之子与乌境内相关项目的关联。

——国际原子能机构3月31日说，乌克兰方面当天通知该机构，俄军以书面形式将切尔诺贝利核电站的控制权移交给乌方人员。两支俄军部队已离开核电站，向白俄罗斯方向移动。另一支俄军部队已离开核电站工作人员居住的斯拉武特奇市，向白俄罗斯方向移动。乌方认为还有一部分留在核电站的俄军也准备撤出。

——俄罗斯外交部3月31日在其官方网站上发表声明说，根据对等原则，俄方进一步扩大对欧盟成员国及有关机构实施禁止入境人员名单，作为欧盟对俄单边密集制裁的回应。这些限制措施扩大至欧盟领导层，包括一些欧盟委员会委员和欧盟军事机构领导人，以及欧洲议会推行反俄政策的绝大多数议员。

——土耳其总统办公室3月31日发表声明说，土耳其总统埃尔多安当天与乌克兰总统泽连斯基就乌克兰局势最新进展通电话。埃尔多安在通话中表示，乌克兰和俄罗斯代表3月29日在土耳其伊斯坦布尔举行的和谈为结束危机、建立和平的进程提供了重要推动力。埃尔多安重申他提出的有关泽连斯基与俄罗斯总统普京在土耳其会晤的建议。

——北约秘书长斯托尔滕贝格3月31日说，在乌克兰的俄罗斯军队正在重新部署和集结，准备在顿巴斯地区发动新的攻势。他说，根据北约的情报，俄军不是在撤退，而是在重新部署。俄军正试图重新集结并获得补给，以加强其在顿巴斯地区的攻势。与此同时，俄军仍保持着对基辅等城市的压力，这意味着俄军可能发动更多进攻。

——乌克兰国家通讯社3月31日援引乌经贸部门官员的话说，受俄乌冲突影响，2022年第一季度乌克兰GDP预计同比下降16%，全年预计下降40%。

——乌克兰国防部3月31日发表声明说，俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来，俄军共向乌克兰发射了1370余枚导弹，摧毁了乌方15座机场，超过1000万乌克兰人逃离家园。

——波兰总统杜达3月31日在首都华沙会见了到访的乌克兰外长库列巴。波兰外交部副部长普日达奇在会见后表示，波兰将通过“外交活动和人道主义援助”向乌克兰进一步提供支持。库列巴说，他“高度评价波兰对乌克兰的大力支持和对乌克兰人的热情接待”。

——德国总理朔尔茨3月31日在柏林同到访的奥地利总理内哈默共同出席新闻发布会。两国领导人呼吁俄罗斯尽快停火，以使乌克兰获得人道主义援助并推进和平谈判。朔尔茨说，欧洲必须迅速、有效帮助乌克兰及受影响的邻国，德国将继续减少对俄罗斯化石燃料的依赖。（参与记者：陈琛、张章、李奥、李东旭、李铭、李超、刘昕宇、耿鹏宇、任珂、王峰）

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