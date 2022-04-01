新华社合肥4月1日电（记者岳媛媛）3月31日，国务委员兼外长王毅在安徽屯溪主持阿富汗邻国与阿临时政府首次外长对话会。阿富汗邻国协调合作机制成员国外长和代表、阿临时政府代理外长穆塔基出席。卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德、印度尼西亚外长蕾特诺作为嘉宾参加。

王毅介绍了第三次阿富汗邻国外长会情况，强调作为山水相连的地区国家，要坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持平等相待、反对强权霸凌。要敦促国际社会不能因关注乌克兰问题而忽视阿富汗问题，要持续加大对阿投入，帮助阿人民渡过难关。要进一步汇聚共识与合力，助阿稳定局势、有效打恐、改善民生、发展经济。充分落实“阿人主导、阿人所有”原则，同国际社会一道，支持阿人民开创美好未来。

穆塔基感谢中方主办并邀请阿方与会，表示阿高度重视各方关切，强调决不允许外部势力再占据阿领土，也决不允许任何势力利用阿领土反对其他国家。阿致力于同邻国和平共处、发展友好关系、开展互利合作。期待邻国尽早给予阿临时政府外交承认。

穆塔基说，美长期损害阿政治经济主权，仓皇撤离时销毁破坏设施，使阿当前面临极大困难。敦促美国立即解除对阿海外资产的冻结、解除对阿无理制裁，希望国际社会向阿提供支持和帮助。

与会各国外长和代表高度评价中方搭建邻国同阿富汗临时政府对话平台。各方阐述了在阿问题上的立场主张，同意今后继续举办邻国与阿外长对话。

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