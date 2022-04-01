人民网曼谷4月1日电（记者孙广勇）泰国海上丝路孔子学院于3月中旬举行了2022年天津-泰国职业教育教学金项目选拔考试，以选拔出综合素质过硬的学生，培养具备“中文+职业技术”能力的人才，以更好地适应“泰国4.0发展战略”，为泰国培养更多的“懂中文、会技术”的专业人才。

天津——泰国职业教育奖学金选拔至今已举办9届，2022年有来自36所职业院校共计79人申请，最终来自17所院校的28名学生将赴天津市5所高职院校学习，分别是：天津铁道职业技术学院、天津渤海职业技术学院、天津商务职业学院、天津海运职业学院和天津交通职业学院。

此次奖学金支持的专业覆盖面广且与泰国4.0战略发展和东部经济走廊发展需求吻合，其中技术类包含：动车组检修技术专业、铁道信号自动控制专业、新能源汽车技术专业、制冷与空调技术专业；社会科学类包含：物流管理专业、数字媒体技术专业、跨境电子商务专业、旅游管理专业、国际商务专业、会计专业。

受新冠肺炎疫情影响，2022年第一学期，学生们将被安排参加由天津师范大学进行授课的汉语基础线上课程。待疫情好转之后，所有学生将赴华继续完成各高职院校的专业学习。

从2015年至今，泰国海丝孔院共计推荐8批次258人获得该项奖学金，目前已经毕业的学生有119人，他们是“中文筑梦、技能成才”的践行者，为中泰发展建设贡献了自己的力量。

作为“一带一路”中泰人文交流的重要平台，海上丝路孔子学院一直将泰国的职业教育中文人才培养作为工作重点以及特色发展之路，推出了一系列“中文+职业技能”项目，助力泰国4.0战略与“一带一路”倡议对接。孔院中方负责人陈巍表示，未来海上丝路孔子学院将继续发挥平台和渠道的优势，深化与泰国职业教育的合作，为泰国培养更多中文水平过硬又精通职业技术的复合型人才，为中泰两国的经济发展作出贡献。

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