新华社合肥4月1日电（记者岳媛媛）3月31日，国务委员兼外长王毅在安徽屯溪主持召开第三次阿富汗邻国外长会和阿富汗邻国与阿临时政府首次外长对话会。会后，王毅召开新闻发布会，介绍会议重要共识和成果并回答记者提问。

针对记者问及中方是否考虑外交承认阿富汗塔利班临时政府，王毅说，外交承认是阿富汗临时政府重点关切，也是国际社会普遍关心的问题。作为阿富汗传统友好邻邦，中方始终认为，阿富汗不应该成为失败国家，更不应被排除在国际社会之外。阿富汗已经多年饱受战火之苦，落后于世界发展的步伐，这种状况不应再继续下去了。阿富汗人民有权利过上安宁、温饱的生活，阿富汗民族也有权利平等地屹立于世界民族之林。

王毅说，我们注意到，阿富汗临时政府成立以来，在稳局施政方面做了不少努力，取得一定成果。在对话交流中，阿方介绍了致力于实现自主发展的决心，表达了希望获得邻国和国际社会更多理解和支持的愿望，展现了对外交往的积极姿态。同时我们也注意到，包括邻国在内的国际社会对阿临时政府仍有不少关切和期待，希望阿临时政府早日完成角色转变，在推动民族和解、更加包容建政、保障妇女儿童就业和教育权利等方面取得更多进展，尤其在打击恐怖主义方面采取更加坚定态度，拿出更多可视性成果。

王毅说，客观地看，上述问题的解决，仍需要付出不懈努力。相信随着各方关切得到更有力回应，对阿富汗政府的外交承认将是一个水到渠成的事情。我们希望并期待阿富汗临时政府朝着这个正确方向不断迈出坚实步伐，做出切实努力。

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