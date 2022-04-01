新华社北京4月1日电 题：美国是乌克兰危机不断升级的幕后推手——俄乌冲突系列评论之二

新华社记者郑汉根

俄乌冲突发生以来，国际舆论场出现了一件咄咄怪事：与冲突发生毫无关系的中国“躺枪”了！以美国为首的一些西方国家别有用心地炮制舆论，诬称中国“默许”俄乌冲突升级、中国不谴责俄罗斯是在纵容战争云云，再次无所不用其极地企图嫁祸中国。

这实在是贼喊捉贼，是企图妖魔化中国的“舆论浑水”，是妄图转移国际社会视线的“障眼法”。了解乌克兰危机是非曲直的人都明白，真正推动俄乌冲突不断升级的黑手，正是当今最大的霸权国家——美国。

俄乌双方都是中国的朋友，乌克兰问题演变到这个地步，是中方不愿看到的。面对乌克兰危机，中方一直在采取负责任态度，为推动危机最终以和平方式解决发挥建设性作用。无论是积极劝和促谈，还是为缓解乌克兰人道主义危机作出实际努力，都体现着中方一贯的公正和负责任立场。

然而，正是以美国为首的北约国家持续向乌方提供武器，对战争拱火浇油。西方对俄罗斯实施的全方位、无差别制裁，也让局势更加复杂紧张。如果制裁进一步升级，还会引发全球经贸、金融、能源等严重危机，使本已困难的世界经济雪上加霜。实践证明，战争和制裁都不可能带来和平。

以美国为首的一些西方国家拱火乌克兰危机，在国际上大力制造“非黑即白”的阵营对立，大搞“要么跟我一起、要么就是与我为敌”的对抗，正在加剧世界的分裂动荡，也让危机变得更加难以解决。美方妄想在乌克兰问题上胁迫中国，显示出的只是美国的傲慢与专横。中国驻美大使秦刚日前在美国电视访谈中陈述中方立场被频频打断、被主持人“硬塞”美方立场的一幕，正是这一专横霸道做派的反映。

美方不断拱火乌克兰危机，盘算的是一笔大有赚头的生意。俄乌冲突爆发，各路股价纷纷下挫，而洛克希德-马丁和雷神两家美国军工企业股价在近一个月内上涨了约13%和约10%。美方不断拱火乌克兰危机，也有利于将乌克兰作为美国实现其地缘政治目标的“桥头堡”，借乌克兰这枚“棋子”加大对俄罗斯的打压。前美国国防部官员迈克尔·马卢夫说，乌克兰就是遏制俄罗斯的一个“鱼饵”；美国政治分析人士萨拉·弗隆德斯认为，显然美国正在利用乌克兰，达到切断俄罗斯与欧盟经贸往来的目的。

如此看来，到底是谁在推动俄乌冲突升级，不言自明。从乌克兰危机发生的历史经纬和现实走向来看，解决乌克兰危机的“钥匙”就在危机的始作俑者美国手中。非不能也，乃不为也。美国前国会议员加巴德就曾表示，美方只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以结束此次危机，阻止爆发战争，但美国政府不这么做。

针对中国的无端指责和嫁祸终将失败。面对乌克兰危机，中国的立场经得起历史的检验，同大多数国家的愿望相一致，时间将证明，中方的主张是站在历史正确的一边。反倒是乌克兰危机的最大推手美国应该反躬自省，立即停止火上浇油，推动乌克兰局势早日降温、和平早日实现。

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