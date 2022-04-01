人民网布鲁塞尔4月1日电 （记者牛瑞飞）3月31日，中国驻欧盟使团临时代办王红坚公使在欧洲新闻台、欧盟动态、布鲁塞尔纵横、针砭欧洲、《中国日报》等中外媒体发表署名文章《加强中欧合作，给不安宁的世界注入稳定因素》，全文如下：

第二十三次中欧领导人会晤即将举行。中国国家主席习近平将视频会见欧洲理事会主席米歇尔和欧委会主席冯德莱恩，李克强总理将同两主席共同主持会晤。双方领导人将就中欧关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见。这是中欧时隔两年再次举行领导人会晤。在当前严峻国际形势背景下，这次会晤具有十分重要意义。

中欧关系始终保持着强大韧性和活力。习近平主席同欧盟机构及成员国领导人保持密切沟通，就推动中欧合作达成重要共识，就重大国际和地区问题深入沟通。双方克服新冠疫情的不利影响，开展各层级对话交流，成果丰硕。双方经贸合作再上新台阶。2021年，中欧货物贸易额达8281亿美元，同比增长27.5%，中国连续两年成为欧盟最大贸易伙伴。双方携手维护多边主义、完善全球治理，共同应对新冠肺炎疫情、促进世界经济复苏，合作推动格拉斯哥气候峰会取得成果、保护生物多样性和推动伊朗核等热点问题解决。

中欧有分歧，但共识远大于分歧，合作远多于竞争。我们始终认为中欧是全面战略伙伴，而不应是制度性对手。这是中欧双方应该长期坚持的基本相互认知。中方几十年来始终从战略高度看待中欧关系，始终支持欧洲一体化进程、支持欧盟团结繁荣、支持欧盟战略自主。我们也希望欧盟坚持独立、客观的对华认知，跳出对华“三重定位”的思维定式，奉行务实、积极的对华政策。

当前，百年变局和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。欧洲大陆战火重燃，正面临冷战结束以来最大的地缘政治格局重塑。世界范围内不稳定不确定因素显著增多，传统和非传统安全问题成为突出挑战，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，全球经济复苏势头受到冲击。作为全球两大力量、两大市场、两大文明，越是面对这样的复杂严峻形势，越要突出中欧合作的价值和意义，越要坚定不移维护好、发展好中欧关系。

中欧要携手维护和平。中国和欧洲国家都曾饱受战火蹂躏，中国和欧盟的发展都得益于世界的和平与稳定。乌克兰局势发展到今天的地步，是中方不愿看到的。乌克兰危机爆发以来，中方始终秉持客观公正立场，根据事情本身的是非曲直作出独立自主的判断，积极劝和促谈，为和平而努力。中方愿同欧方保持沟通协调，并与有关各方一道，继续发挥建设性作用。

中欧要携手守护安全。我们主张对话不对抗、结伴不结盟，认为一国的安全不能以损害他国安全为代价。陈旧的安全观念，重筑铁幕高墙开展“新冷战”，不符合历史发展潮流。秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，才能为世界的和平与安全构筑稳定的框架。中欧要坚持开放，坚持推动经济全球化，避免将经贸问题泛安全化、依赖关系武器化，要共同反对保护主义和断链脱钩倾向，维护全球产业链供应链稳定。

中欧要携手推动发展。当前，世界各国仍未摆脱新冠肺炎疫情危机影响，乌克兰危机及有关制裁措施持续升级，叠加效应可能引发全球经贸、难民、能源、粮食、金融等严重危机，使本已困难的世界经济雪上加霜。中欧应加强宏观经济政策协调，推动国际合作共同应对全球挑战，最大程度减少两场危机对世界的冲击。习近平主席提出全球发展倡议，致力于推动更加强劲、绿色、健康的全球发展，得到联合国等国际组织及近百个国家的响应支持，中方欢迎欧方积极参与。

中欧要携手引领合作。中欧已建立起数十个对话合作机制，双方应加强沟通对接，不断挖掘合作潜力，继续做大合作的蛋糕。中欧双方在绿色、数字领域互补性强，双方应深化环境技术、清洁能源、人工智能、大数据、云计算等领域合作，共同打造绿色和数字伙伴关系，拓展中欧关系新的增长点。中国正坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，将为欧洲企业带来更多发展机遇。希望欧方坚持自由贸易和多边主义，为中国投资者提供开放公平非歧视的营商环境。中方“一带一路”倡议同欧盟全球门户战略完全可以互补，双方应加强对接合作，共享欧亚以及全球互联互通红利。

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