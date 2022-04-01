人民网北京4月1日电 （记者苑基荣）3月31日，国家国际发展合作署署长罗照辉应邀出席联合国阿富汗人道筹资大会。联合国秘书长古特雷斯、英国、德国、卡塔尔、日本、巴基斯坦、土耳其等90多个国家的外长或发展援助部长，及相关国际地区组织、非政府组织负责人出席。古特雷斯在发言中表示，当前，阿富汗95%的人口缺乏充足食物，75%人口生活在贫困线以下，600万人流离失所，2500多万阿民众亟需救援。由于近期阿政局变化，预计今年阿的人道需求比去年增长3倍。希望国际社会慷慨解囊，助阿克服人道危机。罗照辉在发言中表示，人道筹资大会彰显了国际社会对应对阿人道主义危机的团结和力量。中方赞赏联合国和相关国家所做努力。当前阿局势正处由乱及治的关键阶段，挑战与机遇并存，困难和希望同在。一个和平稳定、发展繁荣的阿富汗，符合阿人民、地区国家和全世界的共同利益。

罗照辉表示，去年入冬以来，阿民众缺衣少粮、与疫抗争，面临重重困难。中国感同身受。习近平主席去年9月出席上合组织和集安组织领导人涉阿联合峰会时，作出援阿承诺。中国政府通过双边渠道先后向阿提供2.5亿元人民币紧急援助，包括越冬衣物、粮食和新冠疫苗。中国一些地方政府和民间团体也向阿提供多达5000万元人民币物资援助。这些援助均已落地。下一步，中方将与联合国相关机构合作，立即向阿提供200万美元粮食援助，并落实好中国领导人已宣布的10亿元人民币双边发展援助。罗照辉强调，应对阿人道主义危机迫在眉睫。与此同时，标本兼治，相辅相成，推动阿实现政治稳定与经济重建同样重要。

为此，中方提出四点倡议。第一，国际社会应与阿临时政府加强接触引导，推动阿走向良政善治，寻求和平共处，而不应孤立打压。中国国务委员兼外长王毅3月24日刚刚访阿，与阿领导人会谈，达成重要共识。今天第三次阿邻国外长会、“阿邻国+阿富汗”外长对话，以及中阿巴三方外长会晤刚刚在中国安徽成功举办。这些举措有助于阿稳定发展，也有助于阿克服人道主义危机。

第二，国际社会应协助阿经济重建。阿多年战乱，百废待兴，发展是第一要务。与阿分享发展经验，扩大与阿经贸往来，世界银行、国际货币基金组织向阿提供融资支持。这些举措对阿发展至关重要，也会从根本上解决阿面临的人道危机。

第三，联合国应主导对阿人道主义援助，世界粮食计划署、联合国儿童基金会、世界卫生组织等各自都在推进对阿援助。据我所知，目前有140多家各类机构在阿开展人道主义援助，亟需加强协调，形成合力。人道主义援助不应当附加政治条件。与此同时，联合国应尽快解除对阿各种制裁限制，有关国家也应归还阿国家资产，使其尽快用于民生急需。

第四，联合国应鼓励对阿开展双边援助。双边援助与多边援助同等重要，相互补充，都应及时有效履诺。阿临时政府作为受援方，也应切实做好归口管理，加强对内协调、对外联络，保证每一分钱取得实效。

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