人民网布鲁塞尔3月31日电（记者 郑彬）近期，中国海关总署公布的数据显示，2021年中国与欧盟进出口总额达8281亿美元，同比增长27.5%，创历史新高。另据相关机构统计，去年中国对欧直接投资继续稳步增长，同比涨幅达21%。在新冠肺炎疫情蔓延、全球经济发展不确定性增加的背景下，中欧经贸领域合作逆势上扬，保持了良好的发展势头。与此同时，在欧广大中资企业也为欧盟经济复苏、发展转型提供了重要动力和保障。

中欧经贸合作前景广阔

近年来，中资企业不断加大在欧盟市场的本地化布局，为欧盟带来经济产值、税收、就业和创新技术等多方面贡献。据欧盟中国商会统计，目前中国在欧盟设立的直接投资企业近2800家，雇佣外方员工近25万人。新冠肺炎疫情期间，中资企业持续为欧盟带来稳定财税收入和就业岗位，为欧盟经济发展做出贡献。与此同时，中企还有效助力欧盟在绿色和数字经济领域实现转型，推动欧盟技术创新。中企在欧盟设立的汽车制造业、生命科学和信息技术行业实验室，通过资源共享和技术合作研发，为帮助欧洲企业与中国开展深层次合作搭建了良好桥梁。

据统计，当前90%以上的在欧中资企业看好中欧经贸合作的前景，近半数企业表示将进一步扩大在欧盟的投资。对此，欧盟中国商会会长徐海峰表示，近年来，中欧在经贸领域的合作依存度不断提高，合作领域不断扩大、结构更加优化。除传统领域外，当前中欧经贸合作紧随双方经济产业转型发展，覆盖了数字、绿色、金融、能源、航空、生物医学等多个领域。中国企业在当地的不断发展，有力的支持了欧盟以绿色、数字、智能为主要特征的产业转型，推动了欧盟贸易和经济的快速复苏。“我们期待中欧在远景领域的进一步增进理解、加强互信，充分挖掘双边合作潜力，共同维护开放商业环境，打造横跨欧亚大陆东西两端的投资循环圈，有效拉动世界经济的增长与复苏。”

中企为欧洲抗疫做出贡献

新冠肺炎疫情暴发后，中欧在病毒基因测序、防疫物资援助、疫苗开发等领域的合作不断加强。中国企业不断为欧盟当地疫情防控做出贡献。疫情以来，华大集团与多个欧洲国家开展了相关领域合作。旗下华大基因的新冠病毒检测试剂盒远销欧洲多国。“火眼”实验室以及华大智造的基因测序设备、自动化样本制备系统等，在瑞典、意大利、法国、德国、拉脱维亚等地相继投入使用。有效助力提升了当地的核酸检测通量，保护了实验室人员安全，并在病毒学研究、变异株鉴别和新变异监控等方面发挥了重要作用，为当地疫情防控提供了有力的科技支持。

拉脱维亚国立科学研究所引进了华大智造的自动化核酸提取设备，使当地核酸检测能力大幅提高。2021年11月，瑞典卡罗林斯卡医学院国家疫情中心使用华大智造建库试剂盒和高通量自动化设备，为瑞典第一时间鉴别了当地首例奥密克戎变异株感染病例。拉脱维亚国立科学研究所实验室事务副总监奥尔加·瓦尔齐尼亚表示，华大智造提供的设备检测精准度高，有效避免了人为因素带来的误差，为当地病毒防控带来较大帮助。

华达集团首席执行官尹烨在接受记者采访时表示，中国在抗击新冠疫情过程中所做的贡献得到了国际社会的广泛认可。未来，中欧在生命科技领域的合作前景十分广阔，并将带动多学科、多技术、多产业齐头并进，集成发展。中欧间的合作将有利于提升双方人民生活福祉，有利于人类卫生健康共同体的建立。

中企助力欧盟经济绿色转型

作为世界前三大经济体，中欧都坚持绿色、低碳、循环发展路线，绿色发展理念高度契合。绿色合作正成为中欧经贸关系中的新亮点。在电动汽车、可再生能源、绿色金融等领域，中国企业不断发挥自身的技术和产业优势，推动欧盟加快经济转型步伐。

作为新能源汽车行业的代表，比亚迪在欧洲市场已深耕了20多年，将领先的电动车技术介绍到欧洲，为欧洲多国带去了绿色环保解决方案。目前，比亚迪纯电动大巴在欧洲销量已超过2500台，在20个国家逾100个欧洲主要城市运营，累计行驶里程已超过1.5亿公里，帮助当地公共交通系统减少碳排放量超过16万吨。

2021年11月，在第26届联合国气候变化大会举办期间，比亚迪零排放纯电动大巴多次亮相，作为与会全球领导人及公众官方指定接驳车辆和主会场展车，向前来参会的各国政府领导人及与会代表们提供了高效快捷的零排放出行服务。

比亚迪长期合作伙伴、北欧最大的公共交通运营商NOBINA集团发言人表示，比亚迪纯电动大巴为当地提供了更清洁、舒适、可持续的出行方案，完全满足了我们对高品质公共交通运输的要求。英国当地知名巴士制造商ADL方面则表示，对与比亚迪电动大巴的未来合作充满信心，未来双方合作会持续带来革命性的零排放大巴新产品。

比亚迪欧洲有限责任公司总经理何一鹏表示，未来比亚迪将继续吧国内先进的电动车技术和经验带到欧洲，进一步完善产品组合，与当地伙伴在整个新能源相关产业链上寻求新的合作，引领新能源交通产业发展，打造行业新标杆。

中欧科技领域合作不断深化

当前，中欧在科技领域的务实合作不断走实走深，科技创新合作拥有巨大潜力。中国科技企业小米集团自2017年正式进入欧盟市场后，一直保持着较高的业务增长势头。据当地相关机构调查数据显示，2021年小米在欧洲市场以23%的市场份额排名第二，同比增速高达30%。小米正在成为法国、意大利、西班牙、希腊等越来越多欧洲国家当地消费者所熟悉的中国科技品牌。“年轻、创新、亲民、充满科技感、回应用户需求”，这些已成为欧洲用户对小米产品最常见的评价，使当地民众切实感受到了中国制造的魅力。

据小米集团西欧区总经理欧文介绍，近年来，小米在科技领域与欧洲的合作不断深化。集团已经在法国和芬兰建立了两个研发中心，欧洲第三个研发中心目前也在建设中，与欧洲当地科学家团队一同投入产品的研发工作。此外，小米还与欧洲多家核心运营商在5G通讯技术等领域不断开展合作。2021年6月，德国电信公司与小米等合作伙伴成功实现了5GVoNR通话，这也是全球首次在端对端多供应商环境下的5GVoNR通话。

欧文表示，中欧在科技领域的合作前景广阔。中国和欧洲都拥有强大的科技研发实力、雄厚的人才储备和技术积累，以及充满活力的广阔市场。中欧都有一批世界级的科技企业。双方无论是政府机构层面的合作，还是科技企业间的交流，都会促进技术的进步和产业的升级，这不仅有利于中国和欧洲的发展，也会造福全世界。

(责编：贾文婷、常红)