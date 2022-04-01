新华社悉尼3月31日电（记者郝亚琳）澳大利亚科学家参与的一个国际研究团队最新发现，一种名为伊维菌素的药物不能有效减少新冠患者因病情恶化而住院的可能性。相关论文已发表在美国《新英格兰医学杂志》周刊上。

伊维菌素是一种抗寄生虫药物，可以治疗头虱、疥螨引起的疥疮，河盲症和淋巴丝虫病。此前曾有报道称伊维菌素有望成为新冠治疗药物。

新研究采用了双盲、随机、安慰剂对照和适应性的试验方式，涉及3515名从巴西12个公共卫生诊所招募到的成年受试者。所有受试者都出现最长达7天的新冠症状，并且具有至少一项可能导致病情恶化的风险因素。这些受试者中的1358人被随机分配服用伊维菌素或安慰剂，其余的2157人则接受了另外的干预手段。

在679名服用了伊维菌素的患者中，100名患者出现了因新冠感染需要住院或因临床症状恶化需要送急诊的状况，服用安慰剂的679名患者中有111名出现了同样的状况。

研究论文表示，尽管服用伊维菌素的患者组住院率略微低于服用安慰剂的患者组，但这并未达到预先设定的优势阈值。

参与研究的澳大利亚学者克雷格·雷纳在接受新华社记者采访时表示，这一研究表明，总体而言，让新冠早期患者服用伊维菌素，并不能减少他们因病情恶化去医院就医的可能性，也希望这一研究能促使科学家和医生将精力投入到研发更有希望的新冠治疗手段上。

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