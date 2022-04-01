新华社维也纳3月31日电（记者刘昕宇）石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国3月31日以视频方式举行第27次部长级会议，决定今年5月维持原定适度增产计划。

根据欧佩克发表的声明，与会产油国再次确认第19次部长级会议批准的基准和产量调整计划以及月度产量调整机制，将5月的月度总产量上调日均43.2万桶。

声明说，与会产油国认为，目前原油市场的波动源于地缘政治形势的持续变化，而非市场基本面的变化；当前原油市场基本面和对未来走向的共识显示，市场供需平衡。

2020年4月，因新冠疫情冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国、即“欧佩克+”合作机制达成减产协议。2021年7月，“欧佩克+”在第19次部长级会议上达成协议，同意从当年8月起每月将其总产量上调日均40万桶，直至逐步取消日均580万桶的减产。

近期，受俄乌冲突和西方对俄制裁影响，国际原油价格突破每桶100美元，并在高位徘徊。美国、英国、德国等主要石油消费国近几周多次敦促“欧佩克+”进一步增产，以平抑油价，但沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国等欧佩克成员国近日重申将继续维护“欧佩克+”合作机制。

根据欧佩克声明，欧佩克与非欧佩克产油国第28次部长级会议将于今年5月5日举行。

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